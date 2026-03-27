Передача Кучерова не спасла "Тампу" от поражения в матче НХЛ с "Сиэтлом"

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг" уступил "Сиэтл Кракен" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Тампе, завершилась победой гостей в овертайме со счетом 4:3 (2:1, 1:2, 0:0, 1:0). В составе "Лайтнинг" отличились Энтони Сирелли (18-я минута), Джейк Генцел (26) и Кори Перри (31), которому ассистировал россиянин Никита Кучеров. У "Кракен" шайбы забросили Брэндон Монтур (16, 63), Каапо Какко (19) и Бобби Макманн (27).
27 марта 2026 • начало в 02:00
Закончен в OT
17:01 • Энтони Чирелли
(Брэндон Хагель, Charles-Edouard D'Astous)
25:56 • Джейк Гентцель
(Даррен Рэддиш, Charles-Edouard D'Astous)
30:18 • Кори Перри
15:18 • Брэндон Монтур
(Фредерик Годро, Оскар Фискер Молгаард)
18:12 • Каапо Какко
(Чендлер Стивенсон, Бобби Макмэнн)
23:35 • Бобби Макмэнн
62:47 • Брэндон Монтур
(Шейн Райт, Berkly Catton)
Голкипер хозяев Андрей Василевский отразил 15 из 19 бросков. На счету 32-летнего Кучерова стало 121 очко (40 шайб и 81 передача) в 67 играх сезона. Он делит лидерство в гонке бомбардиров лиги с Коннором Макдэвидом из "Эдмонтона".
"Тампа", набрав 94 очка, идет на втором месте в Атлантическом дивизионе. Прервавший четырехматчевую серию поражений "Сиэтл" с 74 баллами располагается на пятой позиции в Тихоокеанском дивизионе.