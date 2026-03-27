"Краснодар" в 2025 году потратил на зарплаты свыше пяти миллиардов рублей

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Затраты футбольного клуба "Краснодар" на оплату труда работников в 2025 году превысили 5 млрд рублей, следует из заключения независимого аудитора о деятельности "быков", которое есть в распоряжении РИА Новости.

Как следует из отчетности, расходы "Краснодара" на оплату труда в прошлом году составили 5,04 млрд рублей. За год до этого сумма была на 760,4 млн рублей меньше. В общей сложности платежи футбольного клуба увеличились на 968,48 млн рублей (8,973 млрд в 2025-м против 8,004 млрд в 2024-м).