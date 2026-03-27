Киев продолжает заниматься энергошантажом, заявил Песков

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Киев продолжает заниматься энергошантажом, от этого страдают интересы компаний из России, США и Казахстана, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее глава минэнерго Казахстана Ерлан Аккенженов и главный исполнительный директор (CEO) концерна Shell Ваэль Саван в ходе переговоров в США подтвердили важность бесперебойной работы системы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).
"Фактически энергошантажом занимается и продолжает заниматься Киев, отчего страдают интересы и нашей компании, и американских компаний, и казахстанских компаний", - сказал он журналистам, комментируя ситуацию вокруг энергопотока КТК.
Нефтепроводная система КТК общей мощностью 83 миллиона тонн нефти в год - основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% нефтяного экспорта из страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - Россия (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.