21:41 27.03.2026
Хуситы выразили готовность вступить в конфликт на Ближнем Востоке
Мансур: хуситы готовы вступить в конфликт на Ближнем Востоке в случае эскалации

© AP PhotoХуситы, протестующие против агрессии США и Израиля
Хуситы, протестующие против агрессии США и Израиля. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы), правящее на севере Йемена, готово присоединиться к боевым действиям на стороне Ирана, если США и Израиль усилят свои атаки, заявил заместитель министра информации в правительстве хуситов Мухаммед Мансур.
"Йемен под руководством "Ансар Алла" присоединится к поддержке Ирана... Если Вашингтон и его союзники поспешат обострить ситуацию..., Йемен опередит их, вмешавшись", - передает слова Мансура телеканал CNN.
Он также подчеркнул, что блокировка Баб-Эль-Мандебском пролива, соединяющего Красное море и Аденский залив, является допустимым вариантом для хуситов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
КСИР: Иран отойдет от принципа "око за око" при атаках на США и Израиль
