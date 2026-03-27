Хуситы выразили готовность вступить в конфликт на Ближнем Востоке

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы), правящее на севере Йемена, готово присоединиться к боевым действиям на стороне Ирана, если США и Израиль усилят свои атаки, заявил заместитель министра информации в правительстве хуситов Мухаммед Мансур.