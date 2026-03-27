Храмцов: МОК шантажировал World Taekwondo, чтобы не допустить россиян

МОСКВА, 27 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Международный олимпийский комитет (МОК) перед Играми 2024 года в Париже оказывал мощное давление на Всемирную федерацию тхэквондо (World Taekwondo) с целью не допустить россиян к участию в международных соревнованиях, заявил в интервью РИА Новости олимпийский чемпион Токио Максим Храмцов.

Храмцов в четверг сообщил РИА Новости о завершении спортивной карьеры в возрасте 28 лет. В 2021 году на Играх в Японии он победил в весовой категории до 80 килограммов. Спортсмен также является чемпионом мира, двукратным чемпионом Европы и пятикратным победителем турниров Гран-при. В 2024 году завоевал олимпийскую лицензию, но не был допущен к участию в Играх в Париже.

"World Taekwondo всегда хорошо относилась к нам и делала все, чтобы мы выступали на международной арене. Раскрою вам один момент, о котором еще никому не говорил. Мы должны были выступать на Гран-при в Париже с другим чемпионом Олимпиады в Токио - Владиславом Лариным. И вдруг главный тренер сборной России Вадим Иванов вызвал нас и сказал, что ему позвонил президент Союза тхэквондо России (СТР) Анатолий Терехов, которого руководство World Taekwondo попросило снять нас с турнира Гран-при. Оказалось, что из МОК позвонили в World Taekwondo и предупредили: если мы выступим в Париже, то МОК поднимет вопрос об исключении нашего вида спорта из программы Олимпийских игр", - сказал Храмцов.