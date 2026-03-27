Рейтинг@Mail.ru
"Кто из нас не поддерживает Путина?": Храмцов высказался о президенте - РИА Новости Спорт, 27.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:09 27.03.2026 (обновлено: 11:22 27.03.2026)
"Кто из нас не поддерживает Путина?": Храмцов высказался о президенте
"Кто из нас не поддерживает Путина?": Храмцов высказался о президенте
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742863634_0:0:1001:750_1920x0_80_0_0_74e69de1a656f524e2606d8e7780d6f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
"Кто из нас не поддерживает Путина?": Храмцов высказался о президенте

Тхэквондист Храмцов: покажите хоть одного спортсмена, не поддерживающего Путина

© Соцсети Максима ХрамцоваРоссийский тхэквондист Максим Храмцов
Российский тхэквондист Максим Храмцов - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
© Соцсети Максима Храмцова
Российский тхэквондист Максим Храмцов. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 27 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Олимпийский чемпион Игр в Токио тхэквондист Максим Храмцов заявил в интервью РИА Новости, что уверен в поддержке политики президента страны Владимира Путина со стороны всех российских спортсменов.
Храмцов в четверг сообщил РИА Новости о завершении спортивной карьеры в возрасте 28 лет. В 2021 году на Играх в Японии он победил в весовой категории до 80 килограммов. Спортсмен также является чемпионом мира, двукратным чемпионом Европы и пятикратным победителем турниров Гран-при. В 2024 году спортсмен завоевал олимпийскую лицензию, но не был допущен к участию в Играх в Париже.
«
"А покажите мне хоть одного спортсмена, который не поддерживает политику Владимира Путина. Это наш президент и наш лидер, и я считаю, что по-другому и быть не может. Я действительно участвовал в различных мероприятиях, проводил мастер-классы и ездил в наши новые регионы. Я видел горящие глаза детей и подростков", - сказал Храмцов, отвечая на вопрос о том, повлияла ли поддержка им Путина и СВО на отказ в допуске к Олимпиаде.
"В новых регионах люди действительно верят в Россию, верят в победу и верят в лучшее будущее. Потому что то, как они жили предыдущие десять лет, действительно страшно. Я всегда с удовольствием поддерживаю все инициативы, связанные с новыми регионами и касающиеся поддержки СВО и нашего президента", - добавил собеседник агентства.
СпортТокиоЯпонияЕвропаМаксим ХрамцовВладимир ПутинТхэквондо
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Россия
    Никарагуа
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Ак Барс
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Автомобилист
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    ЦСКА
    1
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Северсталь
    3
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала