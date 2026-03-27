"Кто из нас не поддерживает Путина?": Храмцов высказался о президенте

МОСКВА, 27 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Олимпийский чемпион Игр в Токио тхэквондист Максим Храмцов заявил в интервью РИА Новости, что уверен в поддержке политики президента страны Владимира Путина со стороны всех российских спортсменов.
Храмцов в четверг сообщил РИА Новости о завершении спортивной карьеры в возрасте 28 лет. В 2021 году на Играх в Японии он победил в весовой категории до 80 килограммов. Спортсмен также является чемпионом мира, двукратным чемпионом Европы и пятикратным победителем турниров Гран-при. В 2024 году спортсмен завоевал олимпийскую лицензию, но не был допущен к участию в Играх в Париже.
"А покажите мне хоть одного спортсмена, который не поддерживает политику Владимира Путина. Это наш президент и наш лидер, и я считаю, что по-другому и быть не может. Я действительно участвовал в различных мероприятиях, проводил мастер-классы и ездил в наши новые регионы. Я видел горящие глаза детей и подростков", - сказал Храмцов, отвечая на вопрос о том, повлияла ли поддержка им Путина и СВО на отказ в допуске к Олимпиаде.
"В новых регионах люди действительно верят в Россию, верят в победу и верят в лучшее будущее. Потому что то, как они жили предыдущие десять лет, действительно страшно. Я всегда с удовольствием поддерживаю все инициативы, связанные с новыми регионами и касающиеся поддержки СВО и нашего президента", - добавил собеседник агентства.