Соцфонд попросил взыскать две тысячи рублей с шахматной школы Карпова

Чемпион мира по шахматам, основатель школы шахмат в Чувашском государственном университете Анатолий Карпов. Архивное фото

Чемпион мира по шахматам, основатель школы шахмат в Чувашском государственном университете Анатолий Карпов

МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Москве и Московской области просит столичный арбитражный суд взыскать 2 тысячи рублей с АНО "Шахматная школа им. А.Е. Карпова", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Заявление Соцфонда о выдаче судебного приказа поступило в суд 25 марта, оно пока не рассмотрено.

В соответствии с российским законодательством судебный приказ о взыскании выдается, в частности, по делам, в которых "требования… основаны на представленных взыскателем документах, устанавливающих денежные обязательства, если цена заявленных требований не превышает 750 тысяч рублей".

Судебный приказ выносится судьей единолично на основании заявления о взыскании денежных сумм по требованиям взыскателя. Он является одновременно исполнительным документом и приводится в исполнение в порядке, установленном для исполнения судебных решений.