Карпин высказался об уровне соперников сборной

КРАСНОДАР, 27 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что национальная команда и до отстранения от международных турниров редко играла с сильными соперниками.
В пятницу сборная России на стадионе в Краснодаре обыграла со счетом 3:1 в товарищеском матче команду Никарагуа, занимающую 131-е место в рейтинге ФИФА.
"К РФС у меня никаких вопросов. То, что находятся даже такие соперники, - уже стоит поблагодарить. Вы забываете, что, когда мы были и в международных соревнованиях, у нас были соперники примерно такого же уровня. Из тех можно выделить только одного сильного - Хорватию. Не все команды как сборная Франции или Германии", - сказал Карпин на пресс-конференции.
Российская команда располагается на 36-й строчке в рейтинге ФИФА. С конца февраля 2022 года сборная России отстранена от международных соревнований и проводит только товарищеские матчи.