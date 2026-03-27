Карпин высказался об уровне соперников сборной

КРАСНОДАР, 27 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что национальная команда и до отстранения от международных турниров редко играла с сильными соперниками.

Российская команда располагается на 36-й строчке в рейтинге ФИФА. С конца февраля 2022 года сборная России отстранена от международных соревнований и проводит только товарищеские матчи.