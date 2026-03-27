Названы профессии, которым не грозит замена искусственным интеллектом

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Профессиям, которые связаны с физическим трудом, пока что не грозит замена искусственным интеллектом, но в будущем роботы в них могут начать помогать людям, заявил в интервью РИА Новости первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

"В первую очередь это профессии, связанные с физическим трудом - монтажников, строителей, бетонщиков", - ответил он на вопрос, в каких отраслях ИИ пока не может заменить человека.

"Пока не появятся специализированные роботы, которые будут работать на стройке, дефицит кадров в этой отрасли будет сохраняться", - добавил Ведяхин.

Также он сказал, что навыки работы с ИИ стали для большинства профессий, особенно офисных, такими же обязательными, как когда-то умение работать на компьютере. И постепенно эти требования придут и к рабочим профессиям - там, где люди будут работать в паре со специализированными роботами.