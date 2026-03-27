03:05 27.03.2026 (обновлено: 11:13 27.03.2026)
Названы профессии, которым не грозит замена искусственным интеллектом
Названы профессии, которым не грозит замена искусственным интеллектом

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Профессиям, которые связаны с физическим трудом, пока что не грозит замена искусственным интеллектом, но в будущем роботы в них могут начать помогать людям, заявил в интервью РИА Новости первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
"В первую очередь это профессии, связанные с физическим трудом - монтажников, строителей, бетонщиков", - ответил он на вопрос, в каких отраслях ИИ пока не может заменить человека.
"Пока не появятся специализированные роботы, которые будут работать на стройке, дефицит кадров в этой отрасли будет сохраняться", - добавил Ведяхин.
Также он сказал, что навыки работы с ИИ стали для большинства профессий, особенно офисных, такими же обязательными, как когда-то умение работать на компьютере. И постепенно эти требования придут и к рабочим профессиям - там, где люди будут работать в паре со специализированными роботами.
"И это не такое уж недалекое будущее. Я думаю, что это случится в ближайшие 3-5 лет", - считает Ведяхин.
Огромный спрос на кадры говорит о том, что человек, который по каким-то причинам не нашел себя в одном направлении, может легко реализовать себя в других. В России сейчас для этого масса возможностей, подытожил первый зампред Сбербанка.
