Головин отметил физическую мощь футболистов сборной Никарагуа

КРАСНОДАР, 27 мар - РИА Новости, Василий Учаев. Полузащитник "Монако" Александр Головин заявил, что сборная России по футболу не ожидала такого уровня игры от команды Никарагуа в товарищеском матче.

Встреча между сборными России и Никарагуа прошла в пятницу в Краснодаре и завершилась победой команды Валерия Карпина со счетом 3:1. Головин отметился голом.

« "Никарагуа не слабая команда. Они физически выше среднего. Мы не ожидали, что игра получится именно такой", - сказал Головин журналистам.

"Рад, что вернулся в сборную. Всегда скучал и скучаю по этому, это никуда не ушло", - отметил полузащитник.