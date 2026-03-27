Головин отметил физическую мощь футболистов сборной Никарагуа - РИА Новости Спорт, 27.03.2026
23:56 27.03.2026
Головин отметил физическую мощь футболистов сборной Никарагуа
Головин отметил физическую мощь футболистов сборной Никарагуа - РИА Новости Спорт, 27.03.2026
Головин отметил физическую мощь футболистов сборной Никарагуа
Полузащитник "Монако" Александр Головин заявил, что сборная России по футболу не ожидала такого уровня игры от команды Никарагуа в товарищеском матче. РИА Новости Спорт, 27.03.2026
2026-03-27T23:56:00+03:00
2026-03-27T23:56:00+03:00
спорт, александр головин, матвей сафонов, валерий карпин, монако, пари сен-жермен (псж), чемпионат франции по футболу (лига 1)
Футбол, Спорт, Александр Головин, Матвей Сафонов, Валерий Карпин, Монако, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)
Головин отметил физическую мощь футболистов сборной Никарагуа

Головин заявил, что сборная не ожидала такого уровня игры от Никарагуа

КРАСНОДАР, 27 мар - РИА Новости, Василий Учаев. Полузащитник "Монако" Александр Головин заявил, что сборная России по футболу не ожидала такого уровня игры от команды Никарагуа в товарищеском матче.
Встреча между сборными России и Никарагуа прошла в пятницу в Краснодаре и завершилась победой команды Валерия Карпина со счетом 3:1. Головин отметился голом.
"Никарагуа не слабая команда. Они физически выше среднего. Мы не ожидали, что игра получится именно такой", - сказал Головин журналистам.
"Рад, что вернулся в сборную. Всегда скучал и скучаю по этому, это никуда не ушло", - отметил полузащитник.
В матче 25-го тура чемпионата Франции против "Пари Сен-Жермен" Головин забил мяч в ворота партнера по национальной команде Матвея Сафонова.
"Самым запоминающимся матчем за последнее время стала игра с "ПСЖ", когда получилось забить Матвею. После игры мы с ним поговорили", - сказал Головин.
