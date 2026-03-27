Футболист сборной Никарагуа: на всю жизнь запомню, что забил Сафонову - РИА Новости Спорт, 27.03.2026
23:26 27.03.2026
Футболист сборной Никарагуа: на всю жизнь запомню, что забил Сафонову
Футболист сборной Никарагуа: на всю жизнь запомню, что забил Сафонову
Футболист сборной Никарагуа: на всю жизнь запомню, что забил Сафонову

КРАСНОДАР, 27 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Футболист сборной Никарагуа Оскар Асеведо рассказал РИА Новости, что на всю жизнь запомнит гол в ворота голкипера сборной России и французского "Пари Сен-Жермен" Матвея Сафонова.
В пятницу сборная России на стадионе в Краснодаре обыграла команду Никарагуа в товарищеском матче со счетом 3:1. Единственный мяч россияне пропустили в первом тайме на 16-й минуте от Асеведо.
"Это лучший гол в моей карьере. Забить вратарю "ПСЖ" - воспоминания на всю жизнь. Любой футболист мечтает забить большому вратарю. Это очень круто! Эмоции невероятные. Я буду помнить это всю свою жизнь. Это невероятно, я правда счастлив! Я даже не мог подумать, что это получится", - сказал Асеведо после матча.
  • Футбол
    Завершен
    Россия
    Никарагуа
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Ак Барс
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Автомобилист
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    ЦСКА
    1
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Северсталь
    3
    1
