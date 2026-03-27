Тренер команды Никарагуа хотел бы еще раз сыграть со сборной России

КРАСНОДАР, 27 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Главный тренер сборной Никарагуа по футболу Отониэль Оливас выразил надежду на проведение еще одного матча с российской национальной командой.

"Город восхитительный. Очень дружелюбный и принимающий. Нас невероятно встретили! Мы очень благодарны сборной России, что предоставили возможность сыграть против них. Для нас это исторический матч", - добавил тренер сборной Никарагуа.