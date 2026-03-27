Тренер команды Никарагуа хотел бы еще раз сыграть со сборной России

КРАСНОДАР, 27 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Главный тренер сборной Никарагуа по футболу Отониэль Оливас выразил надежду на проведение еще одного матча с российской национальной командой.
В пятницу сборная России на стадионе в Краснодаре обыграла команду Никарагуа в товарищеском матче со счетом 3:1.
"Прежде всего спасибо РФС за такую возможность. Это очень идет нам на пользу, мы приобрели ценный опыт. Нам оказали превосходный прием. Для нас это большой позитивный опыт. Очень хорошо работает в этом плане встреча с такими большими соперниками. Хорошо провели этот матч и будем дальше развиваться. Это соперник очень высокого уровня, и мы в этих играх можем понять, на каком уровне находимся мы. Это очень позитивно для нашего будущего. Результат матча тоже нам очень поможет для нашего будущего. Мы проводили встречи с разными друзьями. Встречи были для развития нашего футбола. Очень надеемся, что у нас получится провести еще один матч со сборной России", - заявил Оливас на пресс-конференции.
"Город восхитительный. Очень дружелюбный и принимающий. Нас невероятно встретили! Мы очень благодарны сборной России, что предоставили возможность сыграть против них. Для нас это исторический матч", - добавил тренер сборной Никарагуа.
Сборная Никарагуа занимает 131-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Российская национальная команда располагается на 36-й строчке.