09:10 27.03.2026
Сборная Хорватии обыграла Колумбию в товарищеском матче
Сборная Хорватии обыграла Колумбию в товарищеском матче

Сборная Хорватии по футболу обыграла Колумбию в товарищеском матче в США

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Сборная Хорватии по футболу нанесла поражение национальной команде Колумбии в товарищеском матче.
Встреча, которая прошла в Орландо (США), завершилась со счетом 2:1. В составе хорватов отличились Лука Вушкович (6-я минута) и Игор Матанович (42). Гол колумбийцев на счету Джона Ариаса (2).
Хорваты на чемпионате мира по футболу 2026 года сыграют в группе L со сборными Англии, Ганы и Панамы. Колумбийцы в группе К встретятся со сборными Португалии, Узбекистана и победителем стыкового матча между командами ДР Конго и Ямайки.
Товарищеские матчи
27 марта 2026 • начало в 02:30
Завершен
Колумбия
1 : 2
Хорватия
02‎’‎ • Джон Арьяс
06‎’‎ • Luka Vuskovic
(Марио Пашалич)
43‎’‎ • Игор Матанович
(Марко Пашалич)
