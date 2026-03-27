МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Житель Ульяновска передавал СБУ сведения о предприятии, выпускающем дроны, которые активно используются в ходе СВО, возбуждено дело о госизмене, сообщил журналистам ЦОС ФСБ России.

"Злоумышленник, действуя по заданию сотрудника Службы безопасности Украины, собирал и передавал сведения о предприятии, осуществляющем производство и выпуск беспилотных летательных аппаратов в интересах министерства обороны Российской Федерации, которые активно используются в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины", - говорится в сообщении.