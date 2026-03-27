09:48 27.03.2026 (обновлено: 10:47 27.03.2026)
Житель Ульяновска передавал СБУ сведения о предприятии, выпускающем дроны
Житель Ульяновска передавал СБУ сведения о предприятии, выпускающем дроны, которые активно используются в ходе СВО, возбуждено дело о госизмене, сообщил... РИА Новости, 27.03.2026
Происшествия, Россия, Ульяновск, Украина, Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Житель Ульяновска передавал СБУ сведения о предприятии, выпускающем дроны, которые активно используются в ходе СВО, возбуждено дело о госизмене, сообщил журналистам ЦОС ФСБ России.
По сообщению силовиков, оперативниками службы пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, жителя Ульяновска 2005 года рождения, подозреваемого в совершении государственной измены в форме шпионажа в интересах спецслужб Украины.
Агент Киева о планировании атаки на аэродром в Саратовской области - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
ФСБ: агент Киева признался, что управлять дронами должны были третьи лица
26 марта, 12:57
"Злоумышленник, действуя по заданию сотрудника Службы безопасности Украины, собирал и передавал сведения о предприятии, осуществляющем производство и выпуск беспилотных летательных аппаратов в интересах министерства обороны Российской Федерации, которые активно используются в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины", - говорится в сообщении.
Следственным отделом УФСБ России по Ульяновской области в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России (государственная измена), добавили в службе.
"Ранее в отношении ульяновца было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 205.1 УК России, содействие террористической деятельности в форме организации финансирования терроризма, за размещение в мессенджере Telegram постов с целью сбора денежных средств для обеспечения деятельности участников террористических организаций, действующих в интересах спецслужб Украины. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - напомнили в ФСБ.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
ФСБ задержала заммэра и двух руководителей департаментов администрации Сочи
Вчера, 08:55
 
