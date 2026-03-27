21:22 27.03.2026
Футболиста сборной России заменили из-за травмы в матче с Никарагуа
КРАСНОДАР, 27 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Полузащитника сборной России по футболу Даниила Фомина вынужденно заменили в товарищеском матче с командой Никарагуа, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Матч проходит в Краснодаре.
Фомин получил травму в столкновении с соперником в штрафной площади сборной Никарагуа во втором тайме. Полузащитник московского "Динамо" покинул поле самостоятельно в сопровождении врачей сборной.
На 66-й минуте его заменил полузащитник "Балтики" Максим Петров.
Товарищеские матчи
27 марта 2026 • начало в 19:30
Завершен
Россия
3 : 1
Никарагуа
03‎’‎ • Лечи Садулаев
(Константин Тюкавин)
45‎’‎ • Константин Тюкавин (П)
83‎’‎ • Александр Головин
16‎’‎ • Оскар Асеведо
(Jorge Garcia)
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
