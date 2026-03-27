Призеру Олимпиады Филиппову отказали во въезде в Швейцарию
Серебряный призер Олимпиады-2026 российский ски-альпинист Никита Филиппов рассказал, что ему отказали в швейцарской визе.
2026-03-27T20:40:00+03:00
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Серебряный призер Олимпиады-2026 российский ски-альпинист Никита Филиппов рассказал, что ему отказали в швейцарской визе.
В швейцарском Вилар-сюр-Оллон с 1 по 5 апреля пройдет заключительный этап Кубка мира по ски-альпинизму.
"В швейцарской визе нам отказали, поэтому это был заключительный международный старт этого сезона для меня", - написал Филиппов
в своем Telegram-канале.
В пятницу Филиппов занял 11-е место в спринте на этапе Кубка мира во Франции.
"Был "на ноге" сегодня, форма лютая была, но в спринте может случиться все что угодно. В этом его изюминка. Лыжи слетели, крюк разогнулся, не мог зацепить долгое время, так и прибежал шестым в полуфинале. После такого проигрыша появилась дикая мотивация тренироваться, чтобы в следующем сезоне выигрывать по 30 секунд за раз на спринте и на остальных гонках не давать им расслабляться. Теперь буду на просмотре трассы и деревья тоже анализировать", - добавил спортсмен.
В феврале на Олимпиаде в Италии Филиппов завоевал в спринте серебро и стал единственным российским призером Игр, в марте он в этой дисциплине стал чемпионом Европы. 23-летний спортсмен также является 25-кратным победителем чемпионата России.