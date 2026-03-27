Филиппов занял 11-е место в спринте на этапе Кубка мира по ски-альпинизму

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Серебряный призер Олимпиады-2026 Никита Филиппов занял 11-е место в спринте на этапе Кубка мира по ски-альпинизму, который проходит в Пюи-Сен-Венсане (Франция).

Филиппов преодолел два раунда и занял шестое место в своей полуфинальной группе с результатом 3 минуты 40,3 секунды.

Победителем спринта стал француз Тибо Ансельме (3 минуты 9,2 секунды). Второе место занял швейцарец Томас Буссар (отставание - 6 секунд), третье - итальянец Николо Канчлини (+7,4).