Филиппов занял 11-е место в спринте на этапе Кубка мира по ски-альпинизму - РИА Новости Спорт, 27.03.2026
15:32 27.03.2026
Филиппов занял 11-е место в спринте на этапе Кубка мира по ски-альпинизму
Филиппов занял 11-е место в спринте на этапе Кубка мира по ски-альпинизму - РИА Новости Спорт, 27.03.2026
Филиппов занял 11-е место в спринте на этапе Кубка мира по ски-альпинизму
Серебряный призер Олимпиады-2026 Никита Филиппов занял 11-е место в спринте на этапе Кубка мира по ски-альпинизму, который проходит в Пюи-Сен-Венсане (Франция).
2026-03-27T15:32:00+03:00
2026-03-27T15:32:00+03:00
спорт
никита филиппов
ски-альпинизм
спорт, никита филиппов, ски-альпинизм
Спорт, Никита Филиппов, Ски-альпинизм
Филиппов занял 11-е место в спринте на этапе Кубка мира по ски-альпинизму

Филиппов стал 11-м в спринте на этапе Кубка мира по ски-альпинизму

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Серебряный призер Олимпиады-2026 Никита Филиппов занял 11-е место в спринте на этапе Кубка мира по ски-альпинизму, который проходит в Пюи-Сен-Венсане (Франция).
Филиппов преодолел два раунда и занял шестое место в своей полуфинальной группе с результатом 3 минуты 40,3 секунды.
Победителем спринта стал француз Тибо Ансельме (3 минуты 9,2 секунды). Второе место занял швейцарец Томас Буссар (отставание - 6 секунд), третье - итальянец Николо Канчлини (+7,4).
В женском спринте россиянки Дарья Зинченко и Ирина Умницына завершили выступление во втором раунде. Обе спортсменки заняли пятые места в своих группах, показав результаты 4 минуты 20,3 секунды и 4 минуты 25,2 секунды соответственно. По итогам гонки Зинченко стала 21-й, Умницына - 25-й.
Никита Филиппов на церемонии награждения - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Филиппов признался, что хотел бы нанести удар по мячу на матче "Спартака"
12 марта, 13:02
 
