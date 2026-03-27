ФИФА напомнила болельщикам о серии пенальти Россия - Испания на ЧМ-2018
ФИФА напомнила болельщикам о серии пенальти Россия - Испания на ЧМ-2018 - РИА Новости Спорт, 27.03.2026
ФИФА напомнила болельщикам о серии пенальти Россия - Испания на ЧМ-2018
Официальный YouTube-канал Международной федерации футбола (ФИФА) опубликовал видеозапись серии пенальти между сборными России и Испании на чемпионате мира 2018... РИА Новости Спорт, 27.03.2026
2026-03-27T15:53:00+03:00
2026-03-27T15:53:00+03:00
2026-03-27T15:54:00+03:00
спорт, игорь акинфеев, сергей игнашевич, артём дзюба, международная федерация футбола (фифа), союз европейских футбольных ассоциаций (уефа), сборная россии по футболу
Футбол, Спорт, Игорь Акинфеев, Сергей Игнашевич, Артём Дзюба, Международная федерация футбола (ФИФА), Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Сборная России по футболу
ФИФА напомнила болельщикам о серии пенальти Россия - Испания на ЧМ-2018
ФИФА опубликовала видео серии пенальти между Россией и Испанией на ЧМ-2018
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Официальный YouTube-канал Международной федерации футбола (ФИФА) опубликовал видеозапись серии пенальти между сборными России и Испании на чемпионате мира 2018 года, который проходил в России.
1 июля 2018 года сборная России обыграла команду Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира. На 10-й минуте счет был открыт после автогола Сергея Игнашевича, на 41-й минуте встречи его сравнял Артем Дзюба с пенальти. В оставшееся время встречи и дополнительном времени команды не отметились забитыми голами. В серии послематчевых пенальти победу одержала сборная России со счетом 4:3, команда впервые в своей истории вышла в четвертьфинал чемпионатов мира. Игроком матча был признан голкипер сборной России Игорь Акинфеев, который отразил два удара в послематчевых пенальти.
ФИФА опубликовала видео с серией пенальти, сопроводив его следующим описанием: "Хозяева турнира россияне и вратарь Игорь Акинфеев встретились с чемпионами 2010 года в напряженной серии послематчевых пенальти на чемпионате мира по футболу 2018 года".
В комментариях под опубликованным видеороликом зарубежные пользователи выразили восхищение игрой сборной России, некоторые отметили, что российской команды не хватает на международных турнирах.
"Нам не хватает России на чемпионате мира по футболу", - написал один из зрителей.
"Однажды Россия вернется на чемпионат мира по футболу. Надеюсь, это произойдет в 2030 году", - прокомментировал серию еще один болельщик.
"Акинфеев - абсолютное величие", "Верните Россию на чемпионаты мира", "Я помню, как у меня отвисла челюсть, когда Акинфеев отразил решающий пенальти. Это было просто невероятно", - отметили другие пользователи.
В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. На данный момент сборная России располагается на 36-м месте в рейтинге ФИФА.