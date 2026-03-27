ФИФА напомнила болельщикам о серии пенальти Россия - Испания на ЧМ-2018

Вратарь Игорь Акинфеев (Россия) отбивает мяч в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Испании и России

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Официальный YouTube-канал Международной федерации футбола (ФИФА) опубликовал видеозапись серии пенальти между сборными России и Испании на чемпионате мира 2018 года, который проходил в России.

1 июля 2018 года сборная России обыграла команду Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира. На 10-й минуте счет был открыт после автогола Сергея Игнашевича, на 41-й минуте встречи его сравнял Артем Дзюба с пенальти. В оставшееся время встречи и дополнительном времени команды не отметились забитыми голами. В серии послематчевых пенальти победу одержала сборная России со счетом 4:3, команда впервые в своей истории вышла в четвертьфинал чемпионатов мира. Игроком матча был признан голкипер сборной России Игорь Акинфеев, который отразил два удара в послематчевых пенальти.

ФИФА опубликовала видео с серией пенальти, сопроводив его следующим описанием: "Хозяева турнира россияне и вратарь Игорь Акинфеев встретились с чемпионами 2010 года в напряженной серии послематчевых пенальти на чемпионате мира по футболу 2018 года".

В комментариях под опубликованным видеороликом зарубежные пользователи выразили восхищение игрой сборной России, некоторые отметили, что российской команды не хватает на международных турнирах.

« "Нам не хватает России на чемпионате мира по футболу", - написал один из зрителей.

« "Однажды Россия вернется на чемпионат мира по футболу. Надеюсь, это произойдет в 2030 году", - прокомментировал серию еще один болельщик.

« "Акинфеев - абсолютное величие", "Верните Россию на чемпионаты мира", "Я помню, как у меня отвисла челюсть, когда Акинфеев отразил решающий пенальти. Это было просто невероятно", - отметили другие пользователи.