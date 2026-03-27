Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:59 27.03.2026
https://ria.ru/20260327/ekspert-2083346543.html
Эксперт оценил значение резолюции ГА ООН, осуждающей работорговлю
в мире
сша
израиль
россия
генеральная ассамблея оон
оон
высшая школа экономики (вшэ)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733238966_0:0:3220:1811_1920x0_80_0_0_6d9d5b80f055c793ea6107f2aa7ea811.jpg
https://ria.ru/20260327/rezolyutsiya-2083340318.html
https://ria.ru/20260327/senator-2083327822.html
сша
израиль
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733238966_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_7ee047c20bc52a2d755134b3f914da68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Резолюция Генассамблеи ООН по признанию трансатлантической работорговли преступлением против человечности имеет положительное значение, поскольку закладывает идеологическую основу для предметной борьбы за получение компенсаций странами, пострадавшими от колониализма, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил заместитель директора Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Всеволод Свиридов.
Генеральная Ассамблея ООН ранее приняла резолюцию, осуждающую трансатлантическую работорговлю. Против проголосовали три страны – США, Израиль и Аргентина. Ряд бывших колониальных держав, включая Великобританию, Францию и Германию, воздержались.
Флаг у штаб-квартиры ООН - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
Политик объяснил, почему не все голосовали за резолюцию ООН по работорговле
Вчера, 16:38
"Значение резолюции, безусловно, положительное, потому что закладывает основу, скорее не правовую, а идеологическую для уже предметной борьбы за получение компенсаций. Чтобы пострадавшие от работорговли страны получили от бывших участников работорговли компенсации денежные или иного вида", - сказал эксперт.
По его мнению, данное решение Генассамблеи легитимизирует диалог по компенсациям, который ведется странами Африки и Латинской Америки на протяжении многих лет.
"Большинство стран поддержало резолюцию, это, конечно, положительный сигнал, также показательно, что никто из стран НАТО не проголосовал из тех, кто исторически участвовал именно в работорговле. Они все воздержались, за исключением США и Израиля, которые проголосовали против", - отметил Свиридов.
Он также подчеркнул, что вклад России в борьбу с неоколониализмом крайне важен. Россия, по его словам, сможет внести вклад и в оценку ущерба, который был нанесен во время колонизации.
"Можно будет играть важную роль в концептуализации понятия неоколониализма, потому что мы часто используем этот термин, но что именно под ним подразумевается, недостаточно понятно. Здесь российские ученые совместно с африканскими исследователями могут предлагать какие-то концептуальные рамки, быть здесь мировыми лидерами в этом направлении. Это дело будущего", - резюмировал ученый.
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
Сенатор прокомментировал резолюцию ГА ООН, осуждающую работорговлю
Вчера, 16:01
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала