Эксперт оценил значение резолюции ГА ООН, осуждающей работорговлю

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Резолюция Генассамблеи ООН по признанию трансатлантической работорговли преступлением против человечности имеет положительное значение, поскольку закладывает идеологическую основу для предметной борьбы за получение компенсаций странами, пострадавшими от колониализма, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил заместитель директора Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Всеволод Свиридов.

Израиль и Францию и Генеральная Ассамблея ООН ранее приняла резолюцию, осуждающую трансатлантическую работорговлю. Против проголосовали три страны – США Аргентина . Ряд бывших колониальных держав, включая Великобританию Германию , воздержались.

"Значение резолюции, безусловно, положительное, потому что закладывает основу, скорее не правовую, а идеологическую для уже предметной борьбы за получение компенсаций. Чтобы пострадавшие от работорговли страны получили от бывших участников работорговли компенсации денежные или иного вида", - сказал эксперт.

"Большинство стран поддержало резолюцию, это, конечно, положительный сигнал, также показательно, что никто из стран НАТО не проголосовал из тех, кто исторически участвовал именно в работорговле. Они все воздержались, за исключением США и Израиля, которые проголосовали против", - отметил Свиридов.

Он также подчеркнул, что вклад России в борьбу с неоколониализмом крайне важен. Россия, по его словам, сможет внести вклад и в оценку ущерба, который был нанесен во время колонизации.