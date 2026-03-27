Эксперт назвал причину продления моратория США на удары по энергетике Ирана

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Продление моратория США на удары по энергетике Ирана может быть подготовкой к наземной операции, если Тегеран не согласится на условия Вашингтона, считает американист Малек Дудаков.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил об успешных переговорах с Ираном и высоких шансах на мирное урегулирование. Он также отметил, что в ответ на просьбу Тегерана он распорядился приостановить удары по энергетическим объектам страны на 10 дней - до 6 апреля. Такую просьбу Иран не подтверждал.
"Решение по отсрочке ударов может быть попыткой Штатов уговорить Иран согласиться с условиями американцев. Если она провалится, то Вашингтон, вероятно, устроит наземную высадку на островах в Персидском заливе, либо в Ормузском проливе", - заявил газете ВЗГЛЯД Дудаков.
По его словам, на это указывает тот факт, что Вашингтон неоднократно угрожал Тегерану сухопутной операцией.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран наносит ответные удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории.