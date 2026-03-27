Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:55 27.03.2026 (обновлено: 06:56 27.03.2026)
https://ria.ru/20260327/ekspert-2083195134.html
Аналитик объяснил, почему высадка десанта на Харк будет катастрофой для США
в мире
сша
персидский залив
ормузский пролив
игорь коротченко
дональд трамп
министерство обороны сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078854945_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ed2ea362a79bd869404cf0b46ec4b6a6.jpg
https://ria.ru/20260326/tegeran-2082900361.html
https://ria.ru/20260326/tegeran-2082923606.html
https://ria.ru/20260327/ssha-2083194638.html
сша
персидский залив
ормузский пролив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078854945_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_0ed2e35a7463d1b5e39cb4d39eef6a3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Коротченко: высадка американского десанта на Харк приведет к его уничтожению

© Фото : U.S. Navy Американский военный
Американский военный - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
© Фото : U.S. Navy
Американский военный. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Высадка на иранский остров Харк американского десанта приведет к его полному уничтожению, это авантюра с катастрофическими для США потерями в военном и политическом смыслах, заявил РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
В ближайшие выходные в район Персидского залива должны прибыть несколько десантных кораблей ВМС США с подразделениями морской пехоты общей численностью порядка 5-7 тысяч человек. Обсуждается и вопрос о направлении в этот район бригады из состава 82-й воздушно-десантной дивизии. Общая численность американского экспедиционного корпуса может составить порядка 10-12 тысяч военных.
"В случае принятия президентом США Дональдом Трампом военно-политического решения о захвате иранского острова Харк, ключевого объекта в сфере отгрузки и экспорта нефти в Исламской Республике Иран, американский десант будет полностью уничтожен в кратчайшие сроки", - сказал Коротченко.
В качестве подтверждения решимости США продолжить боевые действия, по его словам, Пентагоном рассматривается возможность высадки американского десанта для захвата и удержания острова Харк в качестве важного американского аргумента для последующих военно-политических договоренностей с Тегераном о прекращении боевых действий и подписания перемирия. Однако само расположение острова Харк, а именно его близость к иранскому побережью, влечет для американцев очень большие проблемы.
Эксперт предупредил, что еще на подходе к острову, который находится в глубине Персидского залива, в районе узкого Ормузского пролива, по кораблям ВМС США будет нанесен массированный иранский удар с использованием как дронов и безэкипажных катеров, так и береговой артиллерии, а также реактивных систем залпового огня. Уже здесь для американцев начнутся критичные потери.
"Но даже деблокировав и миновав Ормузский пролив и высадившись на остров Харк, который представляет собой практически сплошной нефтяной терминал с заполненными емкостями для хранения, любой удар иранцев по острову уничтожит весь американский контингент, который просто сгорит в нефтяном огне. Для США и самого Трампа это будет иметь колоссальные негативные последствия в политическом и имиджевом планах", - сказал Коротченко.
Что касается самой операции по высадке на остров Харк, то вариант с использованием Пентагоном десантных катеров с кораблей или территории близлежащих стран наименее уязвим, хотя тоже несет большие риски из-за ударов по ним на маршруте следования иранских дронов и безэкипажных катеров-камикадзе. Использование же американцами для высадки на остров Харк вертолетов и конвертопланов приведет к тому, что иранская ПВО получит возможность прямого поражения американских воздушных целей, в том числе с использованием переносных зенитных ракетных комплексов, которыми оснащены иранские подразделения, обеспечивающие охрану и безопасность острова.
"В любом случае риски, как прямых потерь военных, так и репутационных, для США являются критическими. В подобных условиях санкция на проведение десантной операции – это просто прямая военно-политическая авантюра, которая приведет к катастрофе - гибели многих сотен американских военнослужащих", - сказал аналитик.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала