Аналитик объяснил, почему высадка десанта на Харк будет катастрофой для США

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Высадка на иранский остров Харк американского десанта приведет к его полному уничтожению, это авантюра с катастрофическими для США потерями в военном и политическом смыслах, заявил РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

В ближайшие выходные в район Персидского залива должны прибыть несколько десантных кораблей ВМС США с подразделениями морской пехоты общей численностью порядка 5-7 тысяч человек. Обсуждается и вопрос о направлении в этот район бригады из состава 82-й воздушно-десантной дивизии. Общая численность американского экспедиционного корпуса может составить порядка 10-12 тысяч военных.

"В случае принятия президентом США Дональдом Трампом военно-политического решения о захвате иранского острова Харк, ключевого объекта в сфере отгрузки и экспорта нефти в Исламской Республике Иран, американский десант будет полностью уничтожен в кратчайшие сроки", - сказал Коротченко

В качестве подтверждения решимости США продолжить боевые действия, по его словам, Пентагоном рассматривается возможность высадки американского десанта для захвата и удержания острова Харк в качестве важного американского аргумента для последующих военно-политических договоренностей с Тегераном о прекращении боевых действий и подписания перемирия. Однако само расположение острова Харк, а именно его близость к иранскому побережью, влечет для американцев очень большие проблемы.

Эксперт предупредил, что еще на подходе к острову, который находится в глубине Персидского залива, в районе узкого Ормузского пролива , по кораблям ВМС США будет нанесен массированный иранский удар с использованием как дронов и безэкипажных катеров, так и береговой артиллерии, а также реактивных систем залпового огня. Уже здесь для американцев начнутся критичные потери.

"Но даже деблокировав и миновав Ормузский пролив и высадившись на остров Харк, который представляет собой практически сплошной нефтяной терминал с заполненными емкостями для хранения, любой удар иранцев по острову уничтожит весь американский контингент, который просто сгорит в нефтяном огне. Для США и самого Трампа это будет иметь колоссальные негативные последствия в политическом и имиджевом планах", - сказал Коротченко.

Что касается самой операции по высадке на остров Харк, то вариант с использованием Пентагоном десантных катеров с кораблей или территории близлежащих стран наименее уязвим, хотя тоже несет большие риски из-за ударов по ним на маршруте следования иранских дронов и безэкипажных катеров-камикадзе. Использование же американцами для высадки на остров Харк вертолетов и конвертопланов приведет к тому, что иранская ПВО получит возможность прямого поражения американских воздушных целей, в том числе с использованием переносных зенитных ракетных комплексов, которыми оснащены иранские подразделения, обеспечивающие охрану и безопасность острова.