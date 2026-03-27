Минское "Динамо" внесло Сотишвили в список травмированных

"Даниил Сотишвили внесен в список травмированных. Белорусский форвард получил повреждение в первом матче плей-офф с московским "Динамо" и не смог продолжить встречу. Желаем Данику скорейшего выздоровления", - отмечается в публикации.

Сотишвили 22 года. В регулярном чемпионате он принял участие в 52 матчах и набрал 18 очков (8 голов + 10 передач). В стартовой игре розыгрыша Кубка Гагарина нападающий не отметился результативными действиями.