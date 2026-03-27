Минское "Динамо" внесло Сотишвили в список травмированных

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Минское "Динамо" внесло белорусского нападающего Даниила Сотишвили в список травмированных, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Характер травмы форварда не раскрывается. После первой игры серии стартового раунда плей-офф КХЛ против московского "Динамо" (3:1) главный тренер минчан Дмитрий Квартальнов подтвердил, что Сотишвили получил повреждение, из-за которого не появлялся на льду после первого периода встречи.
"Даниил Сотишвили внесен в список травмированных. Белорусский форвард получил повреждение в первом матче плей-офф с московским "Динамо" и не смог продолжить встречу. Желаем Данику скорейшего выздоровления", - отмечается в публикации.
Сотишвили 22 года. В регулярном чемпионате он принял участие в 52 матчах и набрал 18 очков (8 голов + 10 передач). В стартовой игре розыгрыша Кубка Гагарина нападающий не отметился результативными действиями.
Счет в серии до четырех побед - 2-0 в пользу минского "Динамо". Третья игра состоится в Москве в субботу.