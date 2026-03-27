10:39 27.03.2026
Минское "Динамо" внесло Сотишвили в список травмированных
хоккей
спорт
москва
дмитрий квартальнов
континентальная хоккейная лига (кхл)
динамо (минск)
Хоккей, Спорт, Москва, Дмитрий Квартальнов, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Динамо (Минск)
Игроки "Динамо" (Минск). Архивное фото
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Минское "Динамо" внесло белорусского нападающего Даниила Сотишвили в список травмированных, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Характер травмы форварда не раскрывается. После первой игры серии стартового раунда плей-офф КХЛ против московского "Динамо" (3:1) главный тренер минчан Дмитрий Квартальнов подтвердил, что Сотишвили получил повреждение, из-за которого не появлялся на льду после первого периода встречи.
"Даниил Сотишвили внесен в список травмированных. Белорусский форвард получил повреждение в первом матче плей-офф с московским "Динамо" и не смог продолжить встречу. Желаем Данику скорейшего выздоровления", - отмечается в публикации.
Сотишвили 22 года. В регулярном чемпионате он принял участие в 52 матчах и набрал 18 очков (8 голов + 10 передач). В стартовой игре розыгрыша Кубка Гагарина нападающий не отметился результативными действиями.
Счет в серии до четырех побед - 2-0 в пользу минского "Динамо". Третья игра состоится в Москве в субботу.
