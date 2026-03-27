Сборная Чехии обыграла ирландцев в стыковом матче ЧМ, отыгравшись с 0:2

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Сборная Чехии по футболу в серии пенальти обыграла команду Ирландии в полуфинале стыкового турнира европейской квалификации чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде.
Основное и дополнительное время встречи пути D, прошедшей в Праге, завершилось со счетом 2:2. В составе хозяев отличились Патрик Шик (27-я минута, с пенальти) и Ладислав Крейчи (86), на 23-й минуте вратарь чехов Матей Коварж срезал мяч в собственные ворота. В составе гостей гол забил Трой Пэрротт (19, с пенальти). В серии пенальти сильнее оказались чехи - 4:3.
В финальном матче "стыков" за выход на чемпионат мира сборная Чехии 31 марта встретится в Праге с датчанами, которые дома разгромили команду Северной Македонии (4:0).
В другом матче пути А сборная Боснии и Герцеговины по пенальти обыграла команду Уэльса (1:1, 4:2). В финале стыкового раунда боснийцы встретятся с итальянцами в Зенице.
Чемпионат мира 2026 года по футболу впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех государств: США, Мексики и Канады. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.
