https://ria.ru/20260327/avto-2083283588.html
Опрос показал, сколько российские автовладельцы тратят на машины
Большинство владельцев автомобилей в России, согласно данным исследования, тратят на свои машины ежемесячно менее 10% от зарплаты, самые маленькие расходы у... РИА Новости, 27.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149205/58/1492055897_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_1d227ca6007174f139a000e2268e39a1.jpg
https://ria.ru/20260109/rossijanin-2066963572.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149205/58/1492055897_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_17d4701d9b00b88351042fa00f7ae3fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости: 45% автовладельцев в РФ тратят на машины менее 10% зарплаты в месяц
ВЛАДИВОСТОК, 27 мар – РИА Новости. Большинство владельцев автомобилей в России, согласно данным исследования, тратят на свои машины ежемесячно менее 10% от зарплаты, самые маленькие расходы у жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Ленобласти, сообщили РИА Новости в пресс-службе автомобильного портала "Дром".
В исследовании, которое прошло в феврале, приняли участие более 12 тысяч человек.
«
"Большинство автовладельцев России ежемесячно тратят на содержание своего авто менее 10% от зарплаты. В расходы входят затраты на топливо, запчасти, страховку и другие пункты обслуживания машины. Треть (32%) опрошенных сказали, что их расходы на обслуживание машины составляют 10-20% от ежемесячного дохода. Почти четверть (23%) автовладельцев тратят на содержание машины более 20% от зарплаты каждый месяц. Еще 45% отметили, что тратят менее 10% дохода", - сказал собеседник агентства.
По его словам, меньше 10% на содержание автомобиля уходит в основном у жителей Москвы
(56% голосов по городу), Санкт-Петербурга
(55%) и Ленобласти (54%). Около 10-20% от зарплаты тратят на авто жители Нижегородской (40%) и Амурской (39%) областей, а также Забайкальского края
(37%). Водители Башкирии и Якутии тратят более 20%.
В комментариях участники исследования отмечали, что для старой машины цена ремонта выше, а в Москве среди статей расхода указали "платные парковки, платные дороги и детейлинг". Водители также отмечали, что снизить расходы им удалось, сменив бензиновый автомобиль на гибрид. При этом многие автовладельцы заявили, что своя машина при любых расходах будет выгоднее общественного транспорта, особенно для семей и в провинции.