Экс-проректора САФУ арестовали по делу о коррупции

МУРМАНСК, 27 мар – РИА Новости. Ломоносовский районный суд Архангельска отправил под стражу бывшего проректора Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова Алексея Горбатова, который занимал должность директора колледжа императора Петра I и подозревается в коррупционных преступлениях, сообщили в суде.

« "Горбатов подозревается в совершении коррупционных преступлений и мошенничестве с использованием служебного положения… Суд избрал в отношении Горбатова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца до 24 мая 2026 года включительно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый в браке не состоит, иждивенцами не обременен, официально не трудоустроен, ему инкриминируется совершение тяжких преступлений против государственной власти, а также тяжкого преступления против собственности.