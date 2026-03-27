Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей
 
13:34 27.03.2026
https://ria.ru/20260327/amur-2083282932.html
"Амур" продлил контракт с Олегом Ли
Хабаровский "Амур" продлил контракт с российским нападающим Олегом Ли, сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 27.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156099/77/1560997790_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3e5fb9caa6219fc44726827a31a9a466.jpg
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156099/77/1560997790_0:0:1708:1280_1920x0_80_0_0_cadc1e3c4b7bfe10d00fd1be30dc07da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
«Амур» продлил контракт с нападающим Олегом Ли

© Фото : Официальный сайт ХК "Ак Барс"Хоккеист Олег Ли
© Фото : Официальный сайт ХК "Ак Барс"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Хабаровский "Амур" продлил контракт с российским нападающим Олегом Ли, сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Срок соглашения с нападающим рассчитан на два сезона. В минувшем регулярном чемпионате Ли стал вторым бомбардиром "Амура", набрав 34 (15 голов + 19 передач) очка в 68 матчах.
"Амур" также продлил контракты с нападающими Кириллом Ураковым и Александром Филатьевым и защитником Раулем Акмальдиновым до конца сезона-2026/27.
Всего на счету 35-летнего Ли 606 матчей и 213 (90+123) очков в КХЛ с учетом плей-офф. Также в лиге россиянин представлял мытищинский "Атлант", петербургский СКА, казанский "Ак Барс", новосибирскую "Сибирь", екатеринбургский "Автомобилист" и нижегородское "Торпедо".
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Россия
    Никарагуа
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Ак Барс
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Автомобилист
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    ЦСКА
    1
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Северсталь
    3
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала