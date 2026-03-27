В "Акроне" заявили о доверии молодежи из-за слухов об уходе Пестрякова

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Руководство футбольного клуба "Акрон" доверяет молодым игрокам и продолжит вести системную работу по их развитию, заявили РИА Новости в пресс-службе тольяттинцев на фоне сообщений о возможном уходе нападающего Дмитрия Пестрякова в ЦСКА.
Ранее журналист Анар Ибрагимов сообщил, что ЦСКА планирует подписать контракт с 19-летним игроком тольяттинцев в летнее трансферное окно. По его информации, переход Пестрякова в армейский клуб возможен благодаря отношениям "красно-синих" с агентом Павлом Андреевым, который является представителем игрока молодежной сборной России.
"Молодым футболистам, таким как Дмитрий Пестряков, Максим Болдырев и Игнат Тереховский, доверяют в "Акроне": этой весной они результативно проявляют себя в матчах премьер-лиги и помогают команде, которая сейчас целиком и полностью сфокусирована на успешном завершении сезона. Клуб будет продолжать вести системную работу по развитию молодежи", - заявили в пресс-службе тольяттинского клуба.
Пестряков дебютировал за "Акрон" весной 2024 года в Первой лиге. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года. В сезоне-2025/26 вингер провел за тольяттинцев 22 матча во всех турнирах, забив шесть мячей и отдав четыре результативные передачи.
Тренер "молодежки" перешел в основную команду ЦСКА
