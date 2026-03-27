В "Акроне" заявили о доверии молодежи из-за слухов об уходе Пестрякова

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Руководство футбольного клуба "Акрон" доверяет молодым игрокам и продолжит вести системную работу по их развитию, заявили РИА Новости в пресс-службе тольяттинцев на фоне сообщений о возможном уходе нападающего Дмитрия Пестрякова в ЦСКА.

Пестряков дебютировал за "Акрон" весной 2024 года в Первой лиге. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года. В сезоне-2025/26 вингер провел за тольяттинцев 22 матча во всех турнирах, забив шесть мячей и отдав четыре результативные передачи.