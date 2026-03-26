"Зенит" рассматривает продажу трех бразильцев, пишут СМИ

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Петербургский футбольный клуб "Зенит" может продать бразильских футболистов Луиса Энрике, Нино и Вендела в летнее трансферное окно, сообщается в аккаунте Planeta do Futebol в соцсети X с ссылкой на ESPN Brasil.