"Зенит" рассматривает продажу трех бразильцев, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 26.03.2026
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
20:13 26.03.2026 (обновлено: 20:44 26.03.2026)
"Зенит" рассматривает продажу трех бразильцев, пишут СМИ
"Зенит" рассматривает продажу трех бразильцев, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 26.03.2026
"Зенит" рассматривает продажу трех бразильцев, пишут СМИ
Петербургский футбольный клуб "Зенит" может продать бразильских футболистов Луиса Энрике, Нино и Вендела в летнее трансферное окно, сообщается в аккаунте... РИА Новости Спорт, 26.03.2026
спорт, россия, нино, вендел, энрике, краснодар, зенит, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Россия, Нино, Вендел, Энрике, Краснодар, Зенит, Российская премьер-лига (РПЛ)
"Зенит" рассматривает продажу трех бразильцев, пишут СМИ

ESPN Brasil: "Зенит" рассматривает продажу футболистов Энрике, Нино и Вендела

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Петербургский футбольный клуб "Зенит" может продать бразильских футболистов Луиса Энрике, Нино и Вендела в летнее трансферное окно, сообщается в аккаунте Planeta do Futebol в соцсети X с ссылкой на ESPN Brasil.
По информации источника, "Зенит" хочет получить не менее 40 миллионов евро с продажи Энрике. Идея клуба состоит в том, чтобы использовать вырученные от продаж деньги для поиска молодых игроков на южноамериканском рынке. Вероятные суммы трансферов Нино и Вендела не уточняются.
Энрике 25 лет, он выступает в составе "Зенита" с января 2025 года и сыграл за петербургский клуб 39 матчей, забив пять мячей. Вендел перешел в "Зенит" в октябре 2020 года. В составе петербургского клуба 28-летний бразилец стал четырехкратным чемпионом РПЛ, завоевал Кубок России и три Суперкубка страны. Нино 28 лет, он выступает за "Зенит" с 2024 года. За это время он помог "сине-бело-голубым" стать чемпионами России, а также завоевать национальный Кубок. В его активе четыре гола в 74 матчах за клуб.
"Зенит" с 48 очками занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер лиги (РПЛ), отставая от лидирующего "Краснодара" на один балл.
