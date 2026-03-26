На товарищеских матчах сборной России будет разрешено по восемь замен
По восемь замен будет разрешено на товарищеских матчах сборной России по футболу
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Предстоящие товарищеские матчи сборной России в соответствии с изменениями в правилах будут проводиться с увеличенным до восьми разрешенным количеством замен в составе каждой из команд, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского футбольного союза.
Сборная России в марте проведет два товарищеских матча. 27 марта в Краснодаре состоится игра с командой Никарагуа. 31 марта в Санкт-Петербурге подопечные Валерия Карпина встретятся со сборной Мали.
"В соответствии с решениями, принятыми на 140-м ежегодном заседании Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB), была одобрена поправка к правилу 3 ("игроки") правил игры в футбол с незамедлительным вступлением в силу. В следствие чего количество запасных игроков, которые могут быть использованы в международных товарищеских матчах с участием национальных сборных команд "А", было увеличено до восьми. Обе команды могут также договориться о дальнейшем увеличении количества запасных до одиннадцати человек", - сообщили РИА Новости в пресс-службе РФС.
"Остальные изменения (сроки внедрения) обсудим с академией РФС и департаментом судейства и инспектирования", - отметили в союзе.
Результаты товарищеских игр сборной России будут учитываться в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).