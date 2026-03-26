ВСУ потеряли до 315 военнослужащих в зоне войск "Центра" за сутки

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр", заняв более выгодные позиции, уничтожили за сутки до 315 военнослужащих ВСУ, восемь боевых бронированных машин, два орудия полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной борьбы, сообщило в четверг Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и четырех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Гришино, Белицкое, Доброполье, Новопавловка, Красноярское Донецкой Народной Республики и Подгавриловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 315-ти военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 10 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.