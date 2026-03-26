Трамп не спешит начинать наземную операцию против Ирана, пишут СМИ

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп готов отдать приказ о начале наземной операции против Ирана, но не спешит этого делать, поскольку нацелен на скорейшее завершение конфликта и обеспокоен возможным ростом жертв среди американцев, утверждает издание Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
"Трамп готов отдать приказ о вводе американских войск на иранскую территорию, но не хочет этого делать, отчасти потому, что это может подорвать его цель скорейшего завершения конфликта. Он обеспокоен тем, что число погибших или раненых американских военнослужащих в ходе операции может возрасти, если война продолжится", - приводит издание слова чиновников.
Издание отмечает, люди из окружения президента США предупредили, что часто трудно предсказать, какие решения Трамп может принять относительно ситуации на Ближнем Востоке. Они отмечают, что по мере развития конфликта американский лидер за кулисами колебался между дипломатией и наращиванием ударов.
Как уточняет газета, по словам высокопоставленного американского чиновника, Трамп поручил военным продолжать оказывать давление на Тегеран.
Тегеран отслеживает развертывание войск США на Ближнем Востоке, заявил ранее председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф. Иран готов и будет реагировать на любую угрозу всеми доступными средствами, США еще не осознают всех возможностей и увидят их на поле боя, заявлял Корпус стражей исламской революции Ирана.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в среду назвала гипотетическим вопрос о том, могут ли Соединенные Штаты задействовать наземные войска для открытия Ормузского пролива, добавив, что подобное решение может принимать лишь Трамп.