СМИ: Трамп надеется завершить конфликт с Ираном в ближайшие недели

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил своему окружению, что хочет избежать затяжного конфликта с Ираном и надеется завершить его в ближайшие недели, в Белом доме рассчитывают, что это произойдет до поездки американского лидера в Пекин, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Как отметили источники, Трамп призвал советников придерживаться публично обозначенного им графика в четыре-шесть недель.
По данным ряда источников, представители Белого дома запланировали проведение встречи Трампа с лидером КНР Си Цзиньпином в Пекине в середине мая, рассчитывая на завершение конфликта с Ираном до начала саммита.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Трамп посетит Пекин 14-15 мая для проведения переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.