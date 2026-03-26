СМИ: ВС США в Африке тестируют "занавес" из БПЛА для защиты своих войск
Американские вооруженные силы в Африке тестируют защиту своего персонала от атак беспилотников с использованием "занавеса" из коммерческих дронов, пишет портал... РИА Новости, 26.03.2026
Stars and Stripes: ВС США в Африке тестируют защиту персонала от беспилотников
ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости.
Американские вооруженные силы в Африке тестируют защиту своего персонала от атак беспилотников с использованием "занавеса" из коммерческих дронов, пишет портал Stars and Stripes
со ссылкой на одного из руководителей Африканского командования США (AFRICOM).
"Военные США
тестируют новый способ защиты войск, дислоцированных в Африке
, от атак БПЛА, полагаясь на коммерческие технологии для создания систем противодействия беспилотникам и датчиков, которые служат защитной стеной", - пишет портал со ссылкой на директора AFRICOM по инновациям подполковника Джареда Биндла.
По информации Stars and Stripes, инициатива, получившая название "Закрытый занавес", рассматривается на фоне усиления угрозы атак беспилотников в регионе, однако не уточняется, от кого именно она исходит.
"Сейчас угроза в зоне ответственности AFRICOM сохраняется, и мы стремимся создать интегрированную архитектуру защиты, которая сможет противостоять ей... Эта концепция и связанные с ней возможности являются одними из многих, которые мы рассматриваем для снижения риска для нашего контингента", - цитирует портал Биндла.
Stars and Stripes отмечает, что Африканское командование США давно поддерживает вооруженные силы Сомали
в их столкновениях с террористическими группировками.