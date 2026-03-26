ЕС в четверг ратифицирует торговую сделку с США, пишут СМИ

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Евросоюз в четверг, как ожидается, ратифицирует торговую сделку с США, пишет издание Politico.

"После нескольких месяцев политических конфликтов Европарламент в 11.00 (13.00 мск) проголосует, имплементировать ли соглашение... Ожидается, что предложение будет одобрено", - говорится в публикации.