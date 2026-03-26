РПЛ не выявила ни одной положительной допинг-пробы в 2025 году
2026-03-26T19:16:00+03:00
https://ria.ru/20260326/koloskov-2083000902.html
https://ria.ru/20260319/cas-2081767495.html
КРАСНОДАР, 26 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Российская премьер-лига (РПЛ) не зафиксировала ни одной положительной допинг-пробы среди футболистов высшего дивизиона чемпионата страны за 2025 год, сообщили РИА Новости в пресс-службе лиги.
Это стало известно по итогам вебинара "Антидопинговое обеспечение РПЛ
", организованного лигой совместно с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА
). В январе Российский футбольный союз (РФС)
сообщал об одном нарушении антидопинговых правил среди протестированных в 2025 году 147 игроков РПЛ и Первой лиги
.
На вебинаре были затронуты вопросы взаимодействия врачей команд и инспекторов на различных этапах процедуры допинг-контроля, ответственности персонала за различные нарушения, профилактики непреднамеренных нарушений антидопинговых правил, а также повышения осведомленности футболистов о рисках, связанных с приемом диетических и биологически активных добавок.
В ходе вебинара было отмечено, что спортсмены обязаны сообщать врачам обо всех принимаемых препаратах и добавках, а самостоятельное приобретение БАДов категорически не рекомендуется. Была подчеркнута важность сохранения чеков, упаковок и даже банок из партий добавок для возможной экспертизы.
"Футбол в РПЛ на протяжении многих лет остаётся чистым. Это заслуга, в том числе медицинского персонала клубов и специалистов, а также экспертного совета при РПЛ, которые проводят активную работу по сохранению здоровья спортсменов и честности соревнований. Члены совета находятся в постоянном диалоге с врачами всех команд, и этот вебинар стал еще одним важным шагом в повышении осведомлённости всех участников чемпионата о современных антидопинговых правилах", - заявил по итогам встречи председатель медико-экспертного совета при президенте РПЛ, руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов
.