РПЛ не выявила ни одной положительной допинг-пробы в 2025 году

КРАСНОДАР, 26 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Российская премьер-лига (РПЛ) не зафиксировала ни одной положительной допинг-пробы среди футболистов высшего дивизиона чемпионата страны за 2025 год, сообщили РИА Новости в пресс-службе лиги.

На вебинаре были затронуты вопросы взаимодействия врачей команд и инспекторов на различных этапах процедуры допинг-контроля, ответственности персонала за различные нарушения, профилактики непреднамеренных нарушений антидопинговых правил, а также повышения осведомленности футболистов о рисках, связанных с приемом диетических и биологически активных добавок.

В ходе вебинара было отмечено, что спортсмены обязаны сообщать врачам обо всех принимаемых препаратах и добавках, а самостоятельное приобретение БАДов категорически не рекомендуется. Была подчеркнута важность сохранения чеков, упаковок и даже банок из партий добавок для возможной экспертизы.