РПЛ не выявила ни одной положительной допинг-пробы в 2025 году - РИА Новости Спорт, 26.03.2026
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
19:16 26.03.2026 (обновлено: 19:57 26.03.2026)
РПЛ не выявила ни одной положительной допинг-пробы в 2025 году
РПЛ не выявила ни одной положительной допинг-пробы в 2025 году - РИА Новости Спорт, 26.03.2026
РПЛ не выявила ни одной положительной допинг-пробы в 2025 году
Российская премьер-лига (РПЛ) не зафиксировала ни одной положительной допинг-пробы среди футболистов высшего дивизиона чемпионата страны за 2025 год, сообщили... РИА Новости Спорт, 26.03.2026
футбол
спорт
эдуард безуглов
русада
российский футбольный союз (рфс)
российская премьер-лига (рпл)
спорт, эдуард безуглов, русада, российский футбольный союз (рфс), российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Эдуард Безуглов, РУСАДА, Российский футбольный союз (РФС), Российская премьер-лига (РПЛ)
РПЛ не выявила ни одной положительной допинг-пробы в 2025 году

РПЛ не зафиксировала ни одной положительной допинг-пробы в 2025 году

КРАСНОДАР, 26 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Российская премьер-лига (РПЛ) не зафиксировала ни одной положительной допинг-пробы среди футболистов высшего дивизиона чемпионата страны за 2025 год, сообщили РИА Новости в пресс-службе лиги.
Это стало известно по итогам вебинара "Антидопинговое обеспечение РПЛ", организованного лигой совместно с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). В январе Российский футбольный союз (РФС) сообщал об одном нарушении антидопинговых правил среди протестированных в 2025 году 147 игроков РПЛ и Первой лиги.
На вебинаре были затронуты вопросы взаимодействия врачей команд и инспекторов на различных этапах процедуры допинг-контроля, ответственности персонала за различные нарушения, профилактики непреднамеренных нарушений антидопинговых правил, а также повышения осведомленности футболистов о рисках, связанных с приемом диетических и биологически активных добавок.
В ходе вебинара было отмечено, что спортсмены обязаны сообщать врачам обо всех принимаемых препаратах и добавках, а самостоятельное приобретение БАДов категорически не рекомендуется. Была подчеркнута важность сохранения чеков, упаковок и даже банок из партий добавок для возможной экспертизы.
"Футбол в РПЛ на протяжении многих лет остаётся чистым. Это заслуга, в том числе медицинского персонала клубов и специалистов, а также экспертного совета при РПЛ, которые проводят активную работу по сохранению здоровья спортсменов и честности соревнований. Члены совета находятся в постоянном диалоге с врачами всех команд, и этот вебинар стал еще одним важным шагом в повышении осведомлённости всех участников чемпионата о современных антидопинговых правилах", - заявил по итогам встречи председатель медико-экспертного совета при президенте РПЛ, руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов.
