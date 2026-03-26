https://ria.ru/20260326/rak-2082960169.html
Главный онколог Минздрава назвал первые признаки рака кожи
Главный онколог Минздрава назвал первые признаки рака кожи - РИА Новости, 26.03.2026
Главный онколог Минздрава назвал первые признаки рака кожи
Новые или изменяющиеся образования на коже, а также длительно сохраняющиеся симптомы, которые не имеют понятного объяснения, могут быть признаком рака
2026-03-26T01:30:00+03:00
2026-03-26T01:30:00+03:00
2026-03-26T01:30:00+03:00
общество
россия
андрей каприн
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156237/04/1562370485_0:283:3068:2009_1920x0_80_0_0_b19d8499b17a49a8c61257fc7395a903.jpg
https://ria.ru/20260323/nauka-2081936159.html
https://ria.ru/20260323/skrinin-2082304639.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156237/04/1562370485_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_bd6ea3d5a73ff0909556124f74af9cff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, андрей каприн, российская академия наук
Общество, Россия, Андрей Каприн, Российская академия наук
Главный онколог Минздрава назвал первые признаки рака кожи
РИА Новости: новые образования на коже могут быть признаком рака
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Новые или изменяющиеся образования на коже, а также длительно сохраняющиеся симптомы, которые не имеют понятного объяснения, могут быть признаком рака, сообщил в интервью РИА Новости главный онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России академик РАН Андрей Каприн.
"Поводом для обращения к врачу должны быть любые новые или изменяющиеся образования на коже и слизистых, а также симптомы, которые сохраняются длительно и не имеют понятного объяснения", - рассказал специалист.
Он отметил, что особенно важно обращать внимание на появление новой родинки. Нужно следить за изменением ее формы, цвета и размера.
"Принцип простой: если образование заметно меняется, то его нужно показать специалисту", - пояснил Каприн
.
По словам онколога, существует установленная связь между числом невусов и риском развития меланомы. Люди с множественными пигментными образованиями относятся к группе повышенного внимания и должны регулярно проходить дерматоскопическое обследование.
"Само по себе наличие родинок совсем не означает, что человек обязательно заболеет. Важна совокупность факторов - фототип кожи, интенсивное ультрафиолетовое воздействие, наследственная предрасположенность", - заключил врач.