Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:30 26.03.2026
https://ria.ru/20260326/rak-2082960169.html
Главный онколог Минздрава назвал первые признаки рака кожи
общество
россия
андрей каприн
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156237/04/1562370485_0:283:3068:2009_1920x0_80_0_0_b19d8499b17a49a8c61257fc7395a903.jpg
https://ria.ru/20260323/nauka-2081936159.html
https://ria.ru/20260323/skrinin-2082304639.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156237/04/1562370485_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_bd6ea3d5a73ff0909556124f74af9cff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Главный онколог Минздрава назвал первые признаки рака кожи

© Depositphotos.com / AndrewLozovyiПроверка родинок
Проверка родинок - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
© Depositphotos.com / AndrewLozovyi
Проверка родинок. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Новые или изменяющиеся образования на коже, а также длительно сохраняющиеся симптомы, которые не имеют понятного объяснения, могут быть признаком рака, сообщил в интервью РИА Новости главный онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России академик РАН Андрей Каприн.
"Поводом для обращения к врачу должны быть любые новые или изменяющиеся образования на коже и слизистых, а также симптомы, которые сохраняются длительно и не имеют понятного объяснения", - рассказал специалист.
Он отметил, что особенно важно обращать внимание на появление новой родинки. Нужно следить за изменением ее формы, цвета и размера.
"Принцип простой: если образование заметно меняется, то его нужно показать специалисту", - пояснил Каприн.
По словам онколога, существует установленная связь между числом невусов и риском развития меланомы. Люди с множественными пигментными образованиями относятся к группе повышенного внимания и должны регулярно проходить дерматоскопическое обследование.
"Само по себе наличие родинок совсем не означает, что человек обязательно заболеет. Важна совокупность факторов - фототип кожи, интенсивное ультрафиолетовое воздействие, наследственная предрасположенность", - заключил врач.​
ОбществоРоссияАндрей КапринРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала