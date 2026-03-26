Главный онколог Минздрава назвал первые признаки рака кожи

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Новые или изменяющиеся образования на коже, а также длительно сохраняющиеся симптомы, которые не имеют понятного объяснения, могут быть признаком рака, сообщил в интервью РИА Новости главный онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России академик РАН Андрей Каприн.

"Поводом для обращения к врачу должны быть любые новые или изменяющиеся образования на коже и слизистых, а также симптомы, которые сохраняются длительно и не имеют понятного объяснения", - рассказал специалист.

Он отметил, что особенно важно обращать внимание на появление новой родинки. Нужно следить за изменением ее формы, цвета и размера.

"Принцип простой: если образование заметно меняется, то его нужно показать специалисту", - пояснил Каприн

По словам онколога, существует установленная связь между числом невусов и риском развития меланомы. Люди с множественными пигментными образованиями относятся к группе повышенного внимания и должны регулярно проходить дерматоскопическое обследование.