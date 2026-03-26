"Надо совесть иметь": Пономарев раскритиковал зарплату Семака
10:52 26.03.2026 (обновлено: 11:14 26.03.2026)
"Надо совесть иметь": Пономарев раскритиковал зарплату Семака
Футбол, Спорт, СССР, Багамы, Ролан Гусев, Владимир Пономарев, Сергей Семак, ПФК ЦСКА, Зенит, Динамо Москва, Российская премьер-лига (РПЛ)
"Надо совесть иметь": Пономарев раскритиковал зарплату Семака

Пономарев назвал слишком высокой зарплату Семака на фоне средних доходов

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев заявил РИА Новости, что считает слишком высокой зарплату главного тренера петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергея Семака на фоне доходов среднестатистического россиянина.
Как ранее сообщил журналист Иван Карпов, Семак возглавляет список самых высокооплачиваемых тренеров Российской премьер-лиги (РПЛ) с годовой зарплатой в 285 млн рублей.
"Зачем ему такие деньги? Смешно! Он, что, будет покупать виллы на Багамах? Народ чудной - 285 миллионов рублей в год. Такие суммы звучат просто нереально. Нехорошо. Я бы отказался от таких денег. Когда люди получают определенные зарплаты, пенсии, то суммы, как у Семака, не годятся. Надо иметь гражданскую совесть", - сказал Пономарев.
Главный тренер московского "Динамо" Ролан Гусев занимает 11-е место в рейтинге с годовой зарплатой в 30 млн рублей.
"Конечно, логично, что Гусев занимает 11-е место. Он только приступил к работе. 30 миллионов в год - нормальная зарплата. Будет проявлять себя или команда займет место, близкое к пятерке, его зарплата автоматически повысится. Так и должно быть", - отметил Пономарев.
"В "Зените" такое невозможно": Дивеев поделился мнением о скандале в ЦСКА
22 марта, 19:48
 
