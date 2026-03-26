В Петербурге телеканал оштрафовали за ложные сведения о ВОВ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мар - РИА Новости. Суд в Петербурге оштрафовал на 3 миллиона рублей "Национальную спутниковую компанию" за показ документального фильма с заведомо ложной информацией о насильственных противоправных действиях солдат Красной армии во время Великой Отечественной войны, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

"Необходимо отметить, что при рассмотрении дела судом было изучено огромное количество материалов, в том числе специально рассекреченные документы Министерства обороны, которые документально опровергали кадры фильма. Один из свидетелей пояснил суду, что достоверность материалов, используемых в фильме, вызывает большие сомнения относительно точности представленных фактов, так как обычно в качественных документальных фильмах приводятся ссылки на архивы, научные публикации и другие источники. В данном фильме они отсутствуют", - заметили в пресс-службе судов.