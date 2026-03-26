МОК запретил трансгендерам* участвовать в Олимпийских играх

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Международный олимпийский комитет ввел новую политику, запрещающую трансгендерам* участвовать в женских соревнованиях, сообщила организация.
«
"Как бывшая спортсменка, я твердо верю в право всех олимпийцев на участие в честных соревнованиях. Объявленная нами политика основана на научных данных и разработана медицинскими экспертами. На Олимпийских играх даже малейшая разница может решить исход соревнований. Поэтому совершенно очевидно, что было бы несправедливо, если бы биологические мужчины соревновались в женской категории. Кроме того, в некоторых видах спорта это просто небезопасно", — заявила президент МОК Кирсти Ковентри.
Обновленные правила вступят в силу на летних Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.
Как писала газета The Telegraph, право на участие будет определяться путем скрининга гена SRY, который отсутствует у женщин. Отмечается, что тест будет проводиться раз в жизни, если нет оснований полагать ошибочность отрицательного результата.
В феврале 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что не допустит участия трансгендеров* в Играх в Лос-Анджелесе. Позднее им запретили состязаться в женских соревнованиях в американских учебных заведениях и в олимпийских видах спорта.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским на территории России
Монсон поддержал запрет трансгендерам* соревноваться с женщинами на Играх
