Рейтинг@Mail.ru
МИД КНР призвал создать условия для мирных переговоров между США и Ираном - РИА Новости, 26.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:08 26.03.2026
https://ria.ru/20260326/mid-2083005264.html
МИД КНР призвал создать условия для мирных переговоров между США и Ираном
МИД КНР призвал создать условия для мирных переговоров между США и Ираном - РИА Новости, 26.03.2026
МИД КНР призвал создать условия для мирных переговоров между США и Ираном
Все стороны должны работать над созданием условий для начала действительно содержательных и искренних мирных переговоров между США и Ираном, заявил на брифинге... РИА Новости, 26.03.2026
2026-03-26T11:08:00+03:00
2026-03-26T11:08:00+03:00
в мире
сша
иран
китай
аббас аракчи
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838908473_0:69:2954:1731_1920x0_80_0_0_9b610f174f6ff8e3166b3e6e300344ac.jpg
https://ria.ru/20260326/tegeran-2082923606.html
сша
иран
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838908473_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_c9364a0977faaa50ebcf1b29c44ab708.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, китай, аббас аракчи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Китай, Аббас Аракчи, Военная операция США и Израиля против Ирана
МИД КНР призвал создать условия для мирных переговоров между США и Ираном

МИД Китая призвал создать условия для мирных переговоров между США и Ираном

© РИА Новости / Николай Разуваев | Перейти в медиабанкФлаг Китая на доме в историческом центре Пекина в районе Дачжалань в Пекине
Флаг Китая на доме в историческом центре Пекина в районе Дачжалань в Пекине - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
© РИА Новости / Николай Разуваев
Перейти в медиабанк
Флаг Китая на доме в историческом центре Пекина в районе Дачжалань в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 26 мар - РИА Новости. Все стороны должны работать над созданием условий для начала действительно содержательных и искренних мирных переговоров между США и Ираном, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
Ранее иранский телеканал Press TV со ссылкой на главу МИД Ирана Аббаса Аракчи сообщил, что власти страны пока не ведут переговоры с США по завершению конфликта в регионе.
"Китай неоднократно подчеркивал, что затягивание конфликта не отвечает интересам ни одной из сторон. Продолжение этой войны приведет лишь к увеличению числа жертв и потерь, а также к дальнейшему обострению ситуации", - сказал Линь Цзянь в ответ на вопрос о том, подталкивает ли китайская сторона Тегеран к переговорам с Вашингтоном.
Он отметил, что первоочередной задачей является активное содействие мирным переговорам, использование всех возможностей для достижения мира и продвижение прекращения боевых действий.
"Мы поддерживаем все усилия, способствующие снижению напряженности и деэскалации ситуации, все стороны должны работать вместе над созданием условий для начала действительно содержательных и искренних мирных переговоров. Китай готов продолжать играть конструктивную роль в этом отношении", - указал дипломат.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
“Мы сами решим, с кем говорить”. Что не так с переговорами США и Ирана
Вчера, 08:00
 
В миреСШАИранКитайАббас АракчиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала