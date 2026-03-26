МИД КНР призвал создать условия для мирных переговоров между США и Ираном

ПЕКИН, 26 мар - РИА Новости. Все стороны должны работать над созданием условий для начала действительно содержательных и искренних мирных переговоров между США и Ираном, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
Ранее иранский телеканал Press TV со ссылкой на главу МИД Ирана Аббаса Аракчи сообщил, что власти страны пока не ведут переговоры с США по завершению конфликта в регионе.
"Китай неоднократно подчеркивал, что затягивание конфликта не отвечает интересам ни одной из сторон. Продолжение этой войны приведет лишь к увеличению числа жертв и потерь, а также к дальнейшему обострению ситуации", - сказал Линь Цзянь в ответ на вопрос о том, подталкивает ли китайская сторона Тегеран к переговорам с Вашингтоном.
Он отметил, что первоочередной задачей является активное содействие мирным переговорам, использование всех возможностей для достижения мира и продвижение прекращения боевых действий.
"Мы поддерживаем все усилия, способствующие снижению напряженности и деэскалации ситуации, все стороны должны работать вместе над созданием условий для начала действительно содержательных и искренних мирных переговоров. Китай готов продолжать играть конструктивную роль в этом отношении", - указал дипломат.