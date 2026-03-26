СМИ: "Мерседес" исправил скандальный элемент машины после жалоб соперников

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Команда "Формулы-1" "Мерседес" привела в соответствие регламенту конструкцию переднего антикрыла болида после жалоб соперников, сообщает RacingNews365.
Ранее 15 марта итальянец Кими Антонелли из "Мерседеса" стал победителем Гран-при Китая. Вторым финишировал его партнер по команде британец Джордж Расселл, третьим — пилот "Феррари" британец Льюис Хэмилтон. После гонки команда "Феррари" запросила разъяснения у Международной автомобильной федерации (FIA) относительно аномального поведения переднего антикрыла у болидов "Мерседес" при переходе из режима прямой к режиму для поворотов. Вместо предусмотренного регламентом резкого непрерывного движения длительностью не более 0,4 секунды закрылки закрывались в два этапа.
По данным источника, команда "Мерседес" внесла соответствующие корректировки в этот компонент и заявила, что аномалия в Китае была связана с надежностью, а не с преднамеренным повышением производительности.
Третий этап Гран-при пройдет 27–29 марта в Японии на автодроме в Судзуке.