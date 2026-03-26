00:27 26.03.2026
https://ria.ru/20260326/mbappe-2082956935.html
Мбаппе опроверг слухи об ошибке врачей "Реала" при лечении колена
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Футболист "Реала" Килиан Мбаппе опроверг информацию о том, что врачи мадридского футбольного клуба ошибочно лечили его правое колено вместо травмированного левого.
Во вторник в СМИ появилась информация, что врачи "Реала" по ошибке лечили правое колено французскому нападающему вместо травмированного левого. Первым об этом сообщил журналист RMC Даниэль Риоло, который отметил, что Мбаппе был крайне недоволен произошедшим и инцидент обернулся увольнением медицинского штаба "сливочных" в январе. Вмешательство французского врача помогло Мбаппе избежать операции.
"Информация о том, что у меня осматривали не то колено, не соответствует действительности. Возможно, я косвенно виноват в этой ситуации, потому что когда ты не рассказываешь о своей травме, это оставляет пространство для всех интерпретаций, и каждый пользуется этим. Такое случается. С "Реалом" у нас всегда была прозрачная коммуникация, будь то когда я начинал реабилитацию в Мадриде или когда находился в Париже, где меня сопровождали врач и физиотерапевт. С этим у нас проблем нет", - приводит слова Мбаппе с пресс-конференции L'Equipe.
Мбаппе 27 лет. В текущем сезоне он провел 35 матчей за "Реал" и забил 38 мячей.
Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
Врачи "Реала" лечили не то колено Мбаппе, пишут СМИ
24 марта, 21:18
 
