Легечка вышел в полуфинал "Мастерса" в Майами

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Чех Иржи Легечка обыграл испанца Мартина Ландалуса в четвертьфинале теннисного турнира серии "Мастерс" в Майами, призовой фонд которого превышает 9,4 миллиона долларов.

Встреча завершилась победой Легечки (21-й номер посева) над пробившимся в основную сетку через квалификацию 151-й ракеткой мира Ландалусом со счетом 7:6 (7:1), 7:5. Теннисисты провели на корте 2 часа 2 минуты.