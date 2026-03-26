Легечка вышел в полуфинал "Мастерса" в Майами
Чех Иржи Легечка обыграл испанца Мартина Ландалуса в четвертьфинале теннисного турнира серии "Мастерс" в Майами, призовой фонд которого превышает 9,4 миллиона...
Легечка обыграл Ландалуса и вышел в полуфинал "Мастерса" в Майами
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Чех Иржи Легечка обыграл испанца Мартина Ландалуса в четвертьфинале теннисного турнира серии "Мастерс" в Майами, призовой фонд которого превышает 9,4 миллиона долларов.
Встреча завершилась победой Легечки (21-й номер посева) над пробившимся в основную сетку через квалификацию 151-й ракеткой мира Ландалусом со счетом 7:6 (7:1), 7:5. Теннисисты провели на корте 2 часа 2 минуты.
В полуфинале Легечка сыграет с победителем пары Томми Пол (США, 22-й сеяный) - Артюр Фис (Франция, 28).