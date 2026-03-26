22:20 26.03.2026 (обновлено: 22:21 26.03.2026)
Часть данных по делу Мандельсона пропала из-за кражи телефона, пишут СМИ
Экс-глава аппарата премьера Великобритании Кира Стармера Морган Максуини заявил, что у него украли телефон, содержавший часть данных по делу бывшего британского РИА Новости, 26.03.2026
ЛОНДОН, 26 мар - РИА Новости. Экс-глава аппарата премьера Великобритании Кира Стармера Морган Максуини заявил, что у него украли телефон, содержавший часть данных по делу бывшего британского посла в США Питера Мандельсона, связанного с американским финансистом Джеффри Эпштейном, в результате чего эта информация оказалась утрачена, сообщает газета Times со ссылкой на источники.
В начале марта кабмин Великобритании опубликовал первый транш документов по делу Мандельсона, ушедшего в отставку в 2025 году из-за связей с Эпштейном. Файлы содержат информацию о решении назначить его послом в 2024 году, в том числе данные о проверках службой безопасности. Максуини, который участвовал в процессе назначения, на фоне скандала ушел в отставку.
"Максуини, который был ключевой фигурой при назначении Мандельсона, сообщил, что его телефон был украден 20 октября прошлого года, чуть более чем через месяц после увольнения Мандельсона. Его сообщения не остались в резервной копии, что означает, что большая часть из них не будет опубликована в рамках раскрытия информации правительством", - пишет издание.
Кроме того, самого Мандельсона не обязали передать данные с его личного телефона, которым он пользовался до назначения послом, отмечает издание. В итоге чиновники, которым поручено собрать информацию для публикации, пытаются восстановить историю переписок через чаты в телефонах министров и чиновников.
Комментируя кражу телефона Максуини, Стармер назвал "притянутой за уши" версию о том, что это было сделано специально.
Ранее Стармер признал, что назначение Мандельсона британским послом в США было его личной ошибкой, и принес извинения жертвам Эпштейна.
В документах по делу Мандельсона отмечается, что он продолжал общаться с Эпштейном на протяжении 2009-2011 годов и позже несмотря на то, что в 2008 году Эпштейна впервые осудили за сексуальные преступления против несовершеннолетних. В 2014 году Мандельсон согласился стать сооснователем группы по охране океана вместе с сообщницей Эпштейна Гислейн Максвелл.
После публикации последней партии файлов по делу Эпштейна минюстом США британские СМИ выяснили, что Мандельсон в 2009 году, будучи министром по делам бизнеса в правительстве премьер-министра Гордона Брауна, переслал внутренний документ правительства Великобритании Эпштейну. Британская полиция начала уголовное расследование в отношении Мандельсона из-за пересылки документа.
