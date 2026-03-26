Часть данных по делу Мандельсона пропала из-за кражи телефона, пишут СМИ

ЛОНДОН, 26 мар - РИА Новости. Экс-глава аппарата премьера Великобритании Кира Стармера Морган Максуини заявил, что у него украли телефон, содержавший часть данных по делу бывшего британского посла в США Питера Мандельсона, связанного с американским финансистом Джеффри Эпштейном, в результате чего эта информация оказалась утрачена, сообщает газета Times со ссылкой на источники.

В начале марта кабмин Великобритании опубликовал первый транш документов по делу Мандельсона, ушедшего в отставку в 2025 году из-за связей с Эпштейном . Файлы содержат информацию о решении назначить его послом в 2024 году, в том числе данные о проверках службой безопасности. Максуини, который участвовал в процессе назначения, на фоне скандала ушел в отставку.

"Максуини, который был ключевой фигурой при назначении Мандельсона, сообщил, что его телефон был украден 20 октября прошлого года, чуть более чем через месяц после увольнения Мандельсона. Его сообщения не остались в резервной копии, что означает, что большая часть из них не будет опубликована в рамках раскрытия информации правительством", - пишет издание.

Кроме того, самого Мандельсона не обязали передать данные с его личного телефона, которым он пользовался до назначения послом, отмечает издание. В итоге чиновники, которым поручено собрать информацию для публикации, пытаются восстановить историю переписок через чаты в телефонах министров и чиновников.

Комментируя кражу телефона Максуини, Стармер назвал "притянутой за уши" версию о том, что это было сделано специально.

Ранее Стармер признал, что назначение Мандельсона британским послом в США было его личной ошибкой, и принес извинения жертвам Эпштейна.

В документах по делу Мандельсона отмечается, что он продолжал общаться с Эпштейном на протяжении 2009-2011 годов и позже несмотря на то, что в 2008 году Эпштейна впервые осудили за сексуальные преступления против несовершеннолетних. В 2014 году Мандельсон согласился стать сооснователем группы по охране океана вместе с сообщницей Эпштейна Гислейн Максвелл.