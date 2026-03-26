Гросси предупредил о риске ядерного инцидента при атаках на АЭС "Бушер"

ВЕНА, 26 мар — РИА Новости. Удары в районе иранской АЭС "Бушер" могут спровоцировать радиационный инцидент, заявило МАГАТЭ.
"В текущем контексте продолжающегося конфликта генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси вновь выражает глубокую обеспокоенность в связи с недавними военными ударами, которые, как сообщается, произошли вблизи иранской атомной электростанции в Бушере", — говорится в пресс-релизе.
Глава агентства предупредил, что повреждение объекта может привести к крупному радиационному инциденту, который затронет значительную территорию в Иране и за его пределами. Он призвал к максимальной сдержанности, чтобы этого избежать.
Во вторник вечером Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщила о новом попадании снаряда на территорию АЭС "Бушер". По данным властей, станция не получила ущерба, никто из персонала не пострадал, работа идет в штатном режиме. До этого ОАЭИ сообщала о прилете 17 марта, тогда обошлось без жертв и материального ущерба.
"Бушер" — единственная действующая АЭС в Иране. Первый блок, достроенный при участии российской стороны, подключили к национальной энергосистеме в сентябре 2011 года. Строительство второй очереди станции, в состав которой должны войти два энергоблока, приостановили из-за боевых действий.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран в ответ бьет по израильской территории, а также по американским военным базам на Ближнем Востоке.