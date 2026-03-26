Гросси предупредил о риске ядерного инцидента при атаках на АЭС "Бушер"

"В текущем контексте продолжающегося конфликта генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси вновь выражает глубокую обеспокоенность в связи с недавними военными ударами, которые, как сообщается, произошли вблизи иранской атомной электростанции в Бушере ", — говорится в пресс-релизе .

Во вторник вечером Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщила о новом попадании снаряда на территорию АЭС "Бушер". По данным властей, станция не получила ущерба, никто из персонала не пострадал, работа идет в штатном режиме. До этого ОАЭИ сообщала о прилете 17 марта, тогда обошлось без жертв и материального ущерба.