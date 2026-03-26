Науседа рассказал, куда летел украинский беспилотник, упавший в Литве
14:53 26.03.2026
Науседа рассказал, куда летел украинский беспилотник, упавший в Литве
Науседа: упавший в Литве украинский БПЛА летел в сторону Приморска

МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Упавший и взорвавшийся на территории Литвы украинский дрон направлялся в сторону Приморска в Ленинградской области, но отклонился от траектории, утверждает президент Литвы Гитанас Науседа.
Литовские СМИ сообщали, что в ночь на вторник в Литву залетел беспилотник, который упал и взорвался в Варенском районе на юге страны. Глава литовского минобороны Робертас Каунас заявлял, что упавший дрон, по всей вероятности, был украинским.
"Что касается Литвы, я могу подтвердить, что это был беспилотник из Украины, предназначенный для атаки на нефтяной терминал в Приморске, но затем беспилотник отклонился от первоначального маршрута и разбился на территории Литвы", - сказал Науседа перед началом саммита Объединенных экспедиционных сил (Joint Expeditionary Force, JEF).
Правительство Ленобласти ранее сообщало, что в результате атаки украинского дрона 23 марта в порту Приморска загорелась емкость с нефтепродуктами, возгорание удалось локализовать 25 марта.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, говоря о возможности использования территорий балтийских стран для пролетов БПЛА, заявил, что Киев может "втемную использовать" страны ЕС и НАТО для пролетов беспилотников. По словам Пескова, киевский режим хорошо известен тем, что использует нефтепроводы, газопроводы в качестве оружия по устрашению стран-членов ЕС, и "конечно же, он может втемную использовать и другие страны ЕС, и НАТО в своих преступных интересах".
Российские военные внимательно отслеживают все обстоятельства запуска украинских дронов, добавил представитель Кремля.
