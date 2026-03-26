Капитан "Тампы" временно покинул клуб по личным причинам - РИА Новости Спорт, 26.03.2026
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
02:37 26.03.2026
Капитан "Тампы" временно покинул клуб по личным причинам
Капитан "Тампы" временно покинул клуб по личным причинам - РИА Новости Спорт, 26.03.2026
Капитан "Тампы" временно покинул клуб по личным причинам
Капитан и защитник "Тампа-Бэй Лайтнинг" Виктор Хедман временно покинул расположение команды по личным причинам, сообщается на странице клуба Национальной... РИА Новости Спорт, 26.03.2026
2026-03-26T02:37:00+03:00
хоккей
спорт
швеция
сша
виктор хедман
тампа-бэй лайтнинг
капитан
ванкувер кэнакс
швеция
сша
РИА Новости Спорт
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, швеция, сша, виктор хедман, тампа-бэй лайтнинг, капитан, ванкувер кэнакс, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Швеция, США, Виктор Хедман, Тампа-Бэй Лайтнинг, Капитан, Ванкувер Кэнакс, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Капитан "Тампы" временно покинул клуб по личным причинам

Капитан "Тампы" Хедман временно покинул клуб по личным причинам

© Соцсети ХК "Тампа-Бэй Лайтнинг"Защитник клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Виктор Хедман
Защитник клуба Тампа-Бэй Лайтнинг Виктор Хедман - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
Защитник клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Виктор Хедман. Архивное фото
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Капитан и защитник "Тампа-Бэй Лайтнинг" Виктор Хедман временно покинул расположение команды по личным причинам, сообщается на странице клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в соцсети X.
Причины отсутствия игрока не раскрываются. Швед пропустил последние три игры "Тампы" в регулярном чемпионате и последний раз вышел на лед в гостевом матче против "Ванкувер Кэнакс" (6:2), который состоялся 19 марта, но покинул встречу в первом периоде.
"Тампа-Бэй Лайтнинг" сообщает, что защитник Виктор Хедман возьмет временный отпуск по личным причинам. Дополнительная информация не будет разглашаться, и команда просит уважать его личное пространство в это время", - отмечается в заявлении.
Хедману 35 лет. В текущем сезоне он провел за "Тампу" 33 игры и набрал 17 очков (1 гол + 16 передач). Ранее защитник пропустил 34 матча из-за травмы локтя, потребовавшей операции в декабре. На Олимпиаде-2026 вместе со сборной Швеции он дошел до четвертьфинала, но не сыграл на этой стадии против сборной США (1:2, в овертайме) из-за травмы нижней части тела, полученной на разминке.
ХоккейСпортШвецияСШАВиктор ХедманТампа-Бэй ЛайтнингКапитанВанкувер КэнаксНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
