Капитан "Тампы" временно покинул клуб по личным причинам

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Капитан и защитник "Тампа-Бэй Лайтнинг" Виктор Хедман временно покинул расположение команды по личным причинам, сообщается на странице клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в соцсети X.
Причины отсутствия игрока не раскрываются. Швед пропустил последние три игры "Тампы" в регулярном чемпионате и последний раз вышел на лед в гостевом матче против "Ванкувер Кэнакс" (6:2), который состоялся 19 марта, но покинул встречу в первом периоде.
"Тампа-Бэй Лайтнинг" сообщает, что защитник Виктор Хедман возьмет временный отпуск по личным причинам. Дополнительная информация не будет разглашаться, и команда просит уважать его личное пространство в это время", - отмечается в заявлении.
Хедману 35 лет. В текущем сезоне он провел за "Тампу" 33 игры и набрал 17 очков (1 гол + 16 передач). Ранее защитник пропустил 34 матча из-за травмы локтя, потребовавшей операции в декабре. На Олимпиаде-2026 вместе со сборной Швеции он дошел до четвертьфинала, но не сыграл на этой стадии против сборной США (1:2, в овертайме) из-за травмы нижней части тела, полученной на разминке.