"Понимаем, что можем делать с "Локомотивом": Жамнов о победе в Ярославле
23:45 26.03.2026 (обновлено: 00:03 27.03.2026)
"Понимаем, что можем делать с "Локомотивом": Жамнов о победе в Ярославле
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Алексей Жамнов
Алексей Жамнов. Архивное фото
Алексей Жамнов. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер московского "Спартака" Алексей Жамнов, комментируя победу над ярославским "Локомотивом" во втором матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), выразил мнение, что у его команды имеется понимание, как действовать против железнодорожников.
"Спартак" в четверг обыграл "Локомотив" в Ярославле благодаря голу Пивчулина в овертайме (2:1). Счет в серии до четырех побед стал равным - 1-1.
"Мне как главному тренеру надо сохранять спокойствие. Серия продолжается. Важно, чтобы игроки восстановились к домашним матчам. Дальше будет только сложнее. Я должен донести до своих ребят, чтобы они поверили в себя, что они могут играть с этой командой и побеждать. У нашего соперника огромный опыт, они знают, как вести себя в разных ситуациях. Но и мы растем, прогрессируем. Да, соперник серьезный, вся борьба еще впереди. Мы рассматриваем соперника, понимаем, что мы можем делать с этой командой, что лучше не делать. Постараемся, чтобы дальше ребята играли правильно против этой команды", - сказал Жамнов.
Главный тренер "Локомотива" Боб Хартли заявил, что причиной поражения стала плохая реализация моментов у чужих ворот.
"С реализацией у нас все было не очень здорово. Много моментов создали, но не смогли ими воспользоваться. Когда игра перешла в овертайм, там она шла до одного точного броска, который удался "Спартаку". Я бы волновался за игру в атаке, если бы у нас не было моментов. Но они были, просто мы их не использовали. В целом мы провели неплохой матч", - отметил Хартли.
Третий матч серии пройдет в Москве 28 марта.
