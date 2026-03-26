Получивший жуткую травму хоккеист "Авангарда" выбыл до конца сезона

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Главный тренер омского "Авангарда" Ги Буше заявил, что нападающий Иван Игумнов, получивший травму во втором матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против нижнекамского "Нефтехимика", выбыл до конца сезона.
Встреча прошла в Омске и завершилась во втором овертайме со счетом 4:3 в пользу "Нефтехимика". В первом периоде Игумнов столкнулся с нападающим "Нефтехимика" Матвеем Надворным и ударился о борт ногой, голеностоп игрока неестественно вывернулся. После столкновения спортсмен покинул лед с помощью врачей, опираясь на одну ногу.
"Игра вообще не должна была переходить в овертайм. Посмотрите на эпизод с Прохоркиным: когда человек со спины влетает в борт - это самое опасное, что только может быть. Для всего мира это удаление, у нас же в результате пропущенная шайба. Он легко мог сломать себе шею - это самое опасное, что только могло произойти в хоккее. Удаления не последовало. Это действительно своего рода абсурд", - добавил тренер.
Счет в серии до четырех побед стал 1-1. Третья игра пройдет 28 марта в Нижнекамске.