22:25 26.03.2026 (обновлено: 22:26 26.03.2026)
Получивший жуткую травму хоккеист "Авангарда" выбыл до конца сезона
Тренер "Авангарда" Буше: ударившийся о борт Игумнов выбыл до конца сезона

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкХоккей. КХЛ. Игрок "Авангарда" Иван Игумнов
Хоккей. КХЛ. Игрок "Авангарда" Иван Игумнов. Архивное фото
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Главный тренер омского "Авангарда" Ги Буше заявил, что нападающий Иван Игумнов, получивший травму во втором матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против нижнекамского "Нефтехимика", выбыл до конца сезона.
Встреча прошла в Омске и завершилась во втором овертайме со счетом 4:3 в пользу "Нефтехимика". В первом периоде Игумнов столкнулся с нападающим "Нефтехимика" Матвеем Надворным и ударился о борт ногой, голеностоп игрока неестественно вывернулся. После столкновения спортсмен покинул лед с помощью врачей, опираясь на одну ногу.
«
"Игумнов выбыл до конца сезона. Опять же, грязный прием был - и удаления нет. Наш игрок выбывает", - заявил Буше на пресс-конференции, запись которой опубликована в группе "Авангарда" в соцсети "ВКонтакте".
"Игра вообще не должна была переходить в овертайм. Посмотрите на эпизод с Прохоркиным: когда человек со спины влетает в борт - это самое опасное, что только может быть. Для всего мира это удаление, у нас же в результате пропущенная шайба. Он легко мог сломать себе шею - это самое опасное, что только могло произойти в хоккее. Удаления не последовало. Это действительно своего рода абсурд", - добавил тренер.
Счет в серии до четырех побед стал 1-1. Третья игра пройдет 28 марта в Нижнекамске.
