Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
01:20 26.03.2026
https://ria.ru/20260326/khaze-2082959419.html
Хазе и Володин захватили лидерство после короткой программы на ЧМ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914620352_469:0:2660:1233_1920x0_80_0_0_a9738aacd9253c7da91dd235e435341a.jpg
https://ria.ru/20260325/sakamoto-2082897521.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914620352_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_3b20289550ce29a34b974fa4389aaf16.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
© Фото : Пресс-служба ISUНемецкие фигуристы Минерва Хазе и Никита Володин
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Представляющие Германию Минерва Хазе и экс-фигурист сборной России Никита Володин лидируют после короткой программы в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Праге.
За свой прокат Хазе и Володин набрали 79,78 балла. Второе место занимают представляющие Грузию уроженцы Владимира и Москвы соответственно Анастасия Метелкина и Лука Берулава (79,45 балла), третье - канадцы Лия Перейра и Треннт Мишо (75,52).
Четвертое место у выступающих за Венгрию россиян Марии Павловой и Алексея Святченко (69,92). Седьмыми стали выступающая под флагом США Алиса Ефимова (ранее представляла Россию в 2015-2020 годах) и ее партнер Миша Митрофанов (67,29). На восьмой строчке расположились выступающие под флагом Армении россияне Карина Акопова и Никита Рахманин (67,12).
Произвольную программу спортивные пары представят в четверг. Чемпионат мира завершится 28 марта.
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Салават Юлаев
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Торпедо НН
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Трактор
    4
    2
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    СКА
    4
    2
  • Баскетбол
    Завершен
    Автодор
    МБА
    73
    91
  • Баскетбол
    Завершен
    Самара
    Локомотив-Кубань
    63
    104
  • Теннис
    Завершен
    Е. Рыбакина
    Д. Пегула
    266
    634
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала