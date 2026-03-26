Хазе и Володин захватили лидерство после короткой программы на ЧМ
2026-03-26T01:20:00+03:00
Хазе и Володин лидируют после короткой программы на чемпионате мира в Праге
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Представляющие Германию Минерва Хазе и экс-фигурист сборной России Никита Володин лидируют после короткой программы в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Праге.
За свой прокат Хазе и Володин набрали 79,78 балла. Второе место занимают представляющие Грузию уроженцы Владимира и Москвы соответственно Анастасия Метелкина и Лука Берулава (79,45 балла), третье - канадцы Лия Перейра и Треннт Мишо (75,52).
Четвертое место у выступающих за Венгрию россиян Марии Павловой и Алексея Святченко (69,92). Седьмыми стали выступающая под флагом США Алиса Ефимова (ранее представляла Россию в 2015-2020 годах) и ее партнер Миша Митрофанов (67,29). На восьмой строчке расположились выступающие под флагом Армении россияне Карина Акопова и Никита Рахманин (67,12).
Произвольную программу спортивные пары представят в четверг. Чемпионат мира завершится 28 марта.